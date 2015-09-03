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ПриватБанк, МВФ, курс:
стоит ли переживать?

ПриватБанк, МВФ, курс: стоит ли переживать?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:31

ПриватБанк, МВФ, курс: стоит ли переживать?

Какая ситуация с Приватбанком?
Какое влияние транша МВФ на курс?
Какой будет курс доллара и евро?


Более детально:
https://www.youtube.com/watch?v=CbRhAGPa9U8&t=311s

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Ірина_
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