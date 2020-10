Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15

Додано: Нед 18 жов, 2020 21:13

Занимаясь своими делами нашел таки как легально получить карту британского банка. Правда не проверил это на практике (и врядли буду), но банк заверяет что открывает счета нерезидентам. Сам счёт бесплатный, но переводы платные, депозитов и сберегательных счетов нет (ниже станет ясно почему).



Единственное но: это будет не личный счёт, а счёт фирмы. Отсюда вытекают другие расходы: необходимость оплачивать адреса фирмы в размере 100 фунтов в год партнеру банка (если бесплатно регистрировать фирму через банк). Но это опционально: у отдельных специализирующих на этом фирм можно найти адрес и за 39, самостоятельная регистрация стоит 12 фунтов. Ну и конечно обязанность сдавать налоговую отчетность и подтверждать статус фирмы. При отсутствии доходов налоги конечно будут 0, но от оплаты адреса никуда не дется.



Для личных сбережений не годится, но вот для ведения бизнеса очень даже подходит (жаль что я не бизнесмен). Нет никаких заморочек как с эстонским е-резиденством и необходимостью подтвердить связь со страной: но это именно в этом банке, в других как раз наоборот, да, проблема та ещё.



Если кому интересно (ну а вдруг) то могу подкинуть реферальную ссылку (не мою) в личку или можете сами погуглить в ютубе small business toolbox limited - там в видео об открытии фирмы увидете ссылку по которой переводы в течение года бесплатны.

