Ринок праці

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 14 лют, 2024 20:39
vitaliiangel написав:
ещё молодняк. 40+ я бы тоже не взялся переубеждать.
У неё есть др. дела, но не сидеть, как старой бабке и что то доказывать. Молодость - это потусить, погулять, но не для собраний.
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Додано: Сер 14 лют, 2024 20:42
Игорь Алексеевич написав: vitaliiangel написав:
ещё молодняк. 40+ я бы тоже не взялся переубеждать.
У неё есть др. дела, но не сидеть, как старой бабке и что то доказывать. Молодость - это потусить, погулять, но не для собраний.
Игорь Алексеевич написав:
На днях сидел у дочки и пришли к ней друзья
я ж вам предлагал, а не дочке. У вас достаточно интеллекта переубедить нормо-типичного индивида.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 14 лют, 2024 20:42
vitaliiangel написав:
это ж свободное общение, не принудиловка? Если человек интересный, что-то знает, почему не пообщаться?
Ага в 5 утра в автобусе))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 14 лют, 2024 21:13
Игорь Алексеевич написав:
...Он про это и не думает, а за чем - ведь на заводе про всех всегда думают и в беде не оставят.
чув особисто про ці казки від праціників Автозаз, але після закриття заводу і моє запитання, що там з допомогою, соромно опускають очі до землі і ці люди мені розповідали, що за парканом заводу життя не має і вони всім забов'язані цьому заводу і він не залишить їх в скрутному становищі
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Додано: Вів 05 бер, 2024 12:26
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Додано: Вів 05 бер, 2024 14:37
vitaliiangel написав:
я часто задавал этот вопрос на собеседовании (о чём вы мечтаете) и топ ответов был 1. шикарное авто из салона 2. квартира/дом 3. посмотреть мир. Все 3 варианта признак примитивных потребностей и такого же интеллекта. Ни одного кейса, чтобы креативный человек мечтал о подобном. Но вы своей историей пробили даже это дно. Может он сирота? это всё меняет, узкий круг общения, не с кого брать пример.
Если бы я к Вам пришел устраиваться и на этот вопрос честно ответил, что "моя мечта: накреативить так, чтобы потом работать как можно меньше", Вы бы меня взяли?
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Додано: Пон 18 бер, 2024 15:51
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Додано: Пон 18 бер, 2024 16:01
Gastarbaiter написав: vitaliiangel написав:
я часто задавал этот вопрос на собеседовании (о чём вы мечтаете) и топ ответов был 1. шикарное авто из салона 2. квартира/дом 3. посмотреть мир. Все 3 варианта признак примитивных потребностей и такого же интеллекта. Ни одного кейса, чтобы креативный человек мечтал о подобном. Но вы своей историей пробили даже это дно. Может он сирота? это всё меняет, узкий круг общения, не с кого брать пример.
Если бы я к Вам пришел устраиваться и на этот вопрос честно ответил, что "моя мечта: накреативить так, чтобы потом работать как можно меньше", Вы бы меня взяли?
Типу - нема компанії, не буде й роботи
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Faceless
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Додано: Пон 18 бер, 2024 16:08
Gastarbaiter написав:
Если бы я к Вам пришел устраиваться и на этот вопрос честно ответил, что "моя мечта: накреативить так, чтобы потом работать как можно меньше", Вы бы меня взяли?
конечно да. именно ленивые люди изобрели автомобиль и паровоз. Остальных устраивали кони и велосипеды.
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