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Ринок праці
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliiangel написав:ещё молодняк. 40+ я бы тоже не взялся переубеждать.
У неё есть др. дела, но не сидеть, как старой бабке и что то доказывать. Молодость - это потусить, погулять, но не для собраний.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:42

  Игорь Алексеевич написав:
  vitaliiangel написав:ещё молодняк. 40+ я бы тоже не взялся переубеждать.
У неё есть др. дела, но не сидеть, как старой бабке и что то доказывать. Молодость - это потусить, погулять, но не для собраний.

  Игорь Алексеевич написав:На днях сидел у дочки и пришли к ней друзья
я ж вам предлагал, а не дочке. У вас достаточно интеллекта переубедить нормо-типичного индивида.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 20:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliiangel написав:это ж свободное общение, не принудиловка? Если человек интересный, что-то знает, почему не пообщаться?
Ага в 5 утра в автобусе))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 21:13

Re: Байки про банки і не тільки....

Игорь Алексеевич написав:...Он про это и не думает, а за чем - ведь на заводе про всех всегда думают и в беде не оставят. :shock:
чув особисто про ці казки від праціників Автозаз, але після закриття заводу і моє запитання, що там з допомогою, соромно опускають очі до землі і ці люди мені розповідали, що за парканом заводу життя не має і вони всім забов'язані цьому заводу і він не залишить їх в скрутному становищі
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У Держстаті показали, як зросли зарплати українців (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:37

  vitaliiangel написав:я часто задавал этот вопрос на собеседовании (о чём вы мечтаете) и топ ответов был 1. шикарное авто из салона 2. квартира/дом 3. посмотреть мир. Все 3 варианта признак примитивных потребностей и такого же интеллекта. Ни одного кейса, чтобы креативный человек мечтал о подобном. Но вы своей историей пробили даже это дно. Может он сирота? это всё меняет, узкий круг общения, не с кого брать пример.

Если бы я к Вам пришел устраиваться и на этот вопрос честно ответил, что "моя мечта: накреативить так, чтобы потом работать как можно меньше", Вы бы меня взяли?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:51

Як змінювалась кількість зареєстрованих безробітних в Україні (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 16:01

Re: Ринок праці

Gastarbaiter написав:
  vitaliiangel написав:я часто задавал этот вопрос на собеседовании (о чём вы мечтаете) и топ ответов был 1. шикарное авто из салона 2. квартира/дом 3. посмотреть мир. Все 3 варианта признак примитивных потребностей и такого же интеллекта. Ни одного кейса, чтобы креативный человек мечтал о подобном. Но вы своей историей пробили даже это дно. Может он сирота? это всё меняет, узкий круг общения, не с кого брать пример.

Если бы я к Вам пришел устраиваться и на этот вопрос честно ответил, что "моя мечта: накреативить так, чтобы потом работать как можно меньше", Вы бы меня взяли?
Типу - нема компанії, не буде й роботи
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 16:08

  Gastarbaiter написав:Если бы я к Вам пришел устраиваться и на этот вопрос честно ответил, что "моя мечта: накреативить так, чтобы потом работать как можно меньше", Вы бы меня взяли?
конечно!!! именно ленивые люди изобрели автомобиль и паровоз. Остальных устраивали кони и велосипеды. ленивые изобрели интернет и удалёнку. Чтобы всё делать не вставая с дивана.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 10:02

Re: Ринок праці

  vitaliiangel написав:именно ленивые люди изобрели автомобиль и паровоз. Остальных устраивали кони и велосипеды


А самокати хто придмав?
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