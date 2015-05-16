Ринок праці

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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:32
Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇МВФ прогнозує зростання зарплат в Україні
На вашу думку, прогноз МВФ справдиться? Що може стати на заваді? А що навпаки може допомогти? Чи зможе зростання зарплат вплинути на повернення наших громадян з-за кордону?
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:43
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Додано: Чет 04 кві, 2024 14:39
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Чет 21 тра, 2015 00:32
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