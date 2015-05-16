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Ринок праці
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:32

Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

МВФ прогнозує зростання зарплат в Україні

На вашу думку, прогноз МВФ справдиться? Що може стати на заваді? А що навпаки може допомогти? Чи зможе зростання зарплат вплинути на повернення наших громадян з-за кордону?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 13:43

Пропонуємо до обговорення:
У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 14:39

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Огляд IT-ринку праці. Кількість нових вакансій зростає, а конкуренція зменшується
Ірина_
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  #<1 ... 40414243
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