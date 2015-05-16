Ринок праці

Додано: Пон 29 лип, 2024 21:04

vitaliiangel написав: budivelnik написав: Єдиним хто в суспільстві створює реально( а не теоретично) більше ніж споживає-є підприємці... Єдиним хто в суспільстві створює реально( а не теоретично) більше ніж споживає-є підприємці... так нельзя. Школьный учитель ничего не создает материального но может из детей воспитать предпринимателей или эгоистов потребителей айфонов, бюджетных иждивенцев. Есть ценности разного порядка. так нельзя. Школьный учитель ничего не создает материального но может из детей воспитать предпринимателей или эгоистов потребителей айфонов, бюджетных иждивенцев. Есть ценности разного порядка.

Давайте ще разЯкщо шкільний вчитель , за навчання дітей отримав свою платню і цю платню повністю витратив на себе...Що залишилось для Держави?Адже за те що Вчитель навчив - йому сповна ЗАПЛАТИЛИ...Просто спробуйте зрозумітиЯкщо ти щось зробив(операцію на серці, підмів подвіря, чи викопав яму) - то в ідеалі твоя робота оцінена вірно ( ти ж погодився за неї працювати)І от якщо ти отримав 100% і цих же 100% витратив на своє існування- що залишилось нового?А от якщо Вчитель , навчаючи дітей , отримав зарплату, частину якої витратив на своє існування а за іншу частину купив(створив) щось що дозволяє йому краще (ефективніше ) вчити - то він тоді і є мікропідприємцем.Інший , більш зрозуміліший прикладХірург зробив операцію -все отримане за операцію витративна себев порівнянніХірург , зробив 100 операцій , витратив на себе гроші з 80 операцій, а за гроші з 20 операцій купив якийсь кріоніж який піднімає його ефективність на 20%...Чи селянинСпочатку працював плугом і все отримане зїдавА потім вирішив і за 5 років відкладаючи купив тракторець , який відбив за ще 5 років і купив вже не китайську фіговину а Джон-Дір...Я пояснив?Коли прийняли за універсальне мірило - гроші, то пробувати вводити на це універсальне якісь додаткові умови - це прямий шлях до ще більшого бардаку і корупції...Гроші які отримує двірник і гроші які отримує вчитель - в магазині однакові, але двірник їх поміняє на горілку , а вчитель на книжку...і що тоді ? вводити коефіцієнти обміну горілка/книжка? і ці коефіцієнти враховувати при виплаті зарплати?ПСчим поганий підприємець( якщо поганий то ймовірність його банкрутства або увязнення-дуже висока) відрізняється від 30% населення України , яких вчили , надавали якусь меддопомогу, дотували громадський транспорт- а вони підсіли на горілку і не заробляють НАВІТЬ НА СЕБЕ...? і як враховувати зарплати тих вчителів що вчили цих 30% до зарплати вчителів які вчили мене?