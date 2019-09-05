Мінекономіки cпрогнозувало зростання середньої заробітної плати до 16 047 грн у 2022 році.
Дивися повний текст Як зростатимуть зарплати у найближчі три роки - прогноз Мінекономіки.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 12:37
Як зростатимуть зарплати у найближчі три роки - прогноз...
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Дивися повний текст Як зростатимуть зарплати у найближчі три роки - прогноз Мінекономіки.
Додано: Чет 07 лис, 2019 09:20
Можно новым "слугам народа" начислять зарплату миллионами, и в среднем будет такой рост
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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