Просто: Шановний. Отак з великої, ну і зірку Пошани йому, срібну, на 7/8 променів
Блин, тут уже нуна геральдикой заниматься, создавать отд-й департамент на Finance.UA
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 09 гру, 2019 21:58
Re: Фінансовий гуру Finance.UA
Просто: Шановний. Отак з великої, ну і зірку Пошани йому, срібну, на 7/8 променів
Блин, тут уже нуна геральдикой заниматься, создавать отд-й департамент на Finance.UA
... делайте хоть что-нибудь!
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