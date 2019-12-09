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Фінансовий гуру Finance.UA

Фінансовий гуру Finance.UA
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:58

Re: Фінансовий гуру Finance.UA

  Козак-характерник написав:найшанованіший форумчанин

Просто: Шановний. Отак з великої, ну і зірку Пошани йому, срібну, на 7/8 променів :)
Блин, тут уже нуна геральдикой заниматься, создавать отд-й департамент на Finance.UA :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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