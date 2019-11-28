63% респондентів про це не думали.
Дивися повний текст Третина українців думають про переїзд на роботу за кордон (інфографіка).
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Додано: Пон 09 гру, 2019 15:05
Третина українців думають про переїзд на роботу за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третина українців думають про переїзд на роботу за кордон (інфографіка).
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:05
Человек не дерево. Тупо не анализировать все за и против. Ехать -не ехать это дело десятое. но как можно не думать ? Хотя не считая всяких судей, чинуш и прочих, которым тут ок и больше ни где они не нужны, у нас есть большой слой населения. которому плевать на все. Какой-то аналог индийской прослойки нищебродов. Типа наши деды ковырялись в дерьме, наши отцы ковыряются, мы ковыряемся и наши дети будут ковыряться.
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:17
Есть куча людей которые уезжают на меньшие деньги ради нормальной жизни для себя и перспективы для детей. Не все можно купить за деньги. Надо быть полным де*** и иметь руки-крюки чтоб не обеспечить полный желудок для семьи.
Додано: Пон 09 гру, 2019 16:52
Мне кажется , что при нынешней социальной политике Европы и стремительного увеличения халявщиков, Европа будет не в состоянии конкурировать с цивилизованной Азией и странами Северной и Южной Америки. Будущее за корпорациями, а они стоят бизнес там, где выгодно. Уже есть куча мест в Европе, где кроме предоставления услуг для туризма другой работы нет - молодежь оттуда бежит. У нас ловить нечего, пенсионеры двигаясь за холявой лишат нашу страну хоть каких-то перспектив Это как снежный ком - пенсов много их надо кормить - ресурсов не хватает, давайте поднимем налоги и сборы - налоги подались работаь стало не выгодно - работоспособное население свалило - о .. опят пенсов кормить нечем - опять закручиваем гайки ...
Додано: Пон 09 гру, 2019 18:41
тобто, вибрали нам зе а самі змиваються.
а хто ж болотне царство будуватиме?
якщо серйозно, то я молодим років 20 назад рекомендував виїзд з України. Бо Президент можемо міняти, але дурного лохторату - неможливо.
як бачу, не помилявся.
Додано: Пон 09 гру, 2019 19:15
Кому должны?
А вообще, отвлечённо, на земле уже 7,600,000,000 особей homo sapiens. Это ж как важно чтобы ваши трое там затесались, а то ж всё - человечеству каюк без них. У меня своих двое, но думаю, человечеству в целом как биологическому виду до фени есть они или нет.
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:27
із чого видно що 10.85% українців живуть іллюзіями . Мабуть вони уявляють собі в Німечині чистеньких добропорядних бюргерів що частують гостей ковбаскою на паличці . Нехай поїдуть туди , поживуть там поруч з турками , ще якімось сірійцями — хотітимуть будь-куди лише не в Німечину .
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:22
А у нас прям все люди живут с шикарными соседями
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