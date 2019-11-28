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Третина українців думають
про переїзд на роботу за...

Третина українців думають про переїзд на роботу за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:05

Третина українців думають про переїзд на роботу за...

Пропонуємо до обговорення:
63% респондентів про це не думали.

Дивися повний текст Третина українців думають про переїзд на роботу за кордон (інфографіка).
R2
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они и на пмж думают
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:05

Человек не дерево. Тупо не анализировать все за и против. Ехать -не ехать это дело десятое. но как можно не думать ? Хотя не считая всяких судей, чинуш и прочих, которым тут ок и больше ни где они не нужны, у нас есть большой слой населения. которому плевать на все. Какой-то аналог индийской прослойки нищебродов. Типа наши деды ковырялись в дерьме, наши отцы ковыряются, мы ковыряемся и наши дети будут ковыряться.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:17

  Kudrjavuy написав:
  ssnet написав:Человек не дерево. Тупо не анализировать все за и против. Ехать -не ехать это дело десятое. но как можно не думать ?

НЕ голова, а желудок выгоняет на чужбину;
Найактивніше на заробітки їдуть українці віком 35-45 років з вищою освітою, які мають сім’ї, але не можуть їх забезпечити.

- Это когда уже начинают понимать разницу между "телевизором" и горькой действительностью.

Есть куча людей которые уезжают на меньшие деньги ради нормальной жизни для себя и перспективы для детей. Не все можно купить за деньги. Надо быть полным де*** и иметь руки-крюки чтоб не обеспечить полный желудок для семьи.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:52

  Kudrjavuy написав:
  ssnet написав:Есть куча людей которые уезжают на меньшие деньги ради нормальной жизни для себя и перспективы для детей. Не все можно купить за деньги.

Вы правы - можно купить, только за очень большие деньги.
- Значит в этой стране нет ни каких перспектив, пока не ликвидирован "этот прослоек".
И нет "Государства", а есть интерес групп экономического криминала, что пасут холопов.

Мне кажется , что при нынешней социальной политике Европы и стремительного увеличения халявщиков, Европа будет не в состоянии конкурировать с цивилизованной Азией и странами Северной и Южной Америки. Будущее за корпорациями, а они стоят бизнес там, где выгодно. Уже есть куча мест в Европе, где кроме предоставления услуг для туризма другой работы нет - молодежь оттуда бежит. У нас ловить нечего, пенсионеры двигаясь за холявой лишат нашу страну хоть каких-то перспектив :evil: Это как снежный ком - пенсов много их надо кормить - ресурсов не хватает, давайте поднимем налоги и сборы - налоги подались работаь стало не выгодно - работоспособное население свалило - о .. опят пенсов кормить нечем - опять закручиваем гайки ...
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 18:41

тобто, вибрали нам зе а самі змиваються.
а хто ж болотне царство будуватиме?
якщо серйозно, то я молодим років 20 назад рекомендував виїзд з України. Бо Президент можемо міняти, але дурного лохторату - неможливо.
як бачу, не помилявся.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 19:15

  Kudrjavuy написав:
Пока молоды - только бежать.
Хотя бы для сохранения своего рода.(Вы должны иметь и воспитать не менее 3 х детей)
Ибо к тому времени, когда поймёте будет уже поздно.


Кому должны?
А вообще, отвлечённо, на земле уже 7,600,000,000 особей homo sapiens. Это ж как важно чтобы ваши трое там затесались, а то ж всё - человечеству каюк без них. У меня своих двое, но думаю, человечеству в целом как биологическому виду до фени есть они или нет.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 02:21

igorbuda52 Ви абсолютно праві!
vidplatavorogam
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:27

із чого видно що 10.85% українців живуть іллюзіями . Мабуть вони уявляють собі в Німечині чистеньких добропорядних бюргерів що частують гостей ковбаскою на паличці . Нехай поїдуть туди , поживуть там поруч з турками , ще якімось сірійцями — хотітимуть будь-куди лише не в Німечину .
Oleh1969
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:22

  Oleh1969 написав:із чого видно що 10.85% українців живуть іллюзіями . Мабуть вони уявляють собі в Німечині чистеньких добропорядних бюргерів що частують гостей ковбаскою на паличці . Нехай поїдуть туди , поживуть там поруч з турками , ще якімось сірійцями — хотітимуть будь-куди лише не в Німечину .

А у нас прям все люди живут с шикарными соседями :mrgreen:
ssnet
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