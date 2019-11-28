А що раніше інакше було? Так було і буде завжди.
Зробити ремонт завжди було дорого. До чого тут заробітчани?
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:09
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:18
У меня есть знакомый головастый электрик. Тоже собирался тогда выезжать, но что то не сложилось. Остался. И не зря остался. Рукастых головастых сейчас попробуй у нас найди. Хоть рукожопые и сбили цену, но он на свои услуги поднял цену и чувствует не плохо. Вот только здоровьем хромает.
На фоне рукожопости нормальные спецы чувствуют здесь себя не плохо. Но многие выехали безвозвратно потому что бы*** надоело. А его тут осталось огого.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:53
Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:53
Re: Тенденція відтоку робочої сили за кордон майже...
популистский бред от правительства вызывают хохот. Украина стала слишком токсичной для тех, кто привык работать мозгами и не верит обещаниям в духе «вот-вот заработает», «мы уже делаем», «только нам поверьте, все наладится». Когда люди, работающие за рубежом, слышат, что в Украине бывают задержки с зарплатой, то у них волосы дыбом встают. Люди быстро забывают о том, что у нас жизнь – это вечное преодоление препятствий и борьба за существование.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:25
Это нужно быть совсем не далёким, чтоб после задержки зарплаты хоть на 1 день, выйти на работу. Если зарплата официальная, то сразу в суд. Если не официальная, то ставить условие - выплата зарплаты раз в день
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:32
Глобализация. Сесть на автобус и куда-нибудь поехать сейчас вообще не проблема. Тем более, сейчас это уже не путь в неизвестность, как раньше. Интернет всё поменял. Можно найти любую инфу о любой стране и инфу о том, как переехать откуда угодно куда угодно. Так что, если какая-то страна предложит лучшие условия, туда сразу едет на заработки весь мир.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:36
Дитячий садок ... Хоч раз в житті таке робити спробував ?
У нас працівників ніяких не тримають , якщо вони починають щось вимагати ...
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:46
Так він ІТ! Хіба не очевидно? В Україні ж усі в ІТ працюють.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:03
Вот, в этом и проблема. Если бы работники знали себе цену, то не было бы такого отношения, и зарплаты были бы выше. У нас вообще какой-то произвол со стороны работодателей происходит, а работники терпят всё и проглатывают.
Наемный труд - это двусторонние отношения. Об этом все почему-то забывают.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:12
На самом деле даже больше не IT, а предприниматель и торговец. У меня нет наёмных сотрудников, но, в основном, судя по знакомым, все платят зарплату ежедневно, или в крайнем случае еженедельно, иногда вообще за выполненную работу сразу после выполнения. Не знаю о каких задержках зарплаты вообще может идти речь. Не заплатил вовремя, получил по мордасям. Как может быть по-другому? Но, это мелкий бизнес
Если говорить о торговцах на рынке, как вы можете представить себе задержку зарплаты? Наёмный сотрудник просто возьмёт свои деньги из кассы и досвидания. То же самое, сборщики мебели, получил деньги от заказчика, отсчитал свои. Какие могут быть задержки?
Это как раз IT-шникам могут задержать, под предлогом, якобы заказчик ещё не заплатил, т. к. работник не может это проверить
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