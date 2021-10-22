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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 299300301302 Додано: П'ят 22 жов, 2021 18:22 PrimusInterPares написав: про тупость - не уверен что вы в полномочиях кого-то оценивать

про тупость - не уверен что вы в полномочиях кого-то оценивать



мне не нужны какие то полномочия, чтобы оценивать тупость теслахейтеров, которые пишут всякие глупости.



PrimusInterPares написав: Про форвардный P/e посмеялся. Перспектива это такая вещь, которой может и не быть.

Про форвардный P/e посмеялся. Перспектива это такая вещь, которой может и не быть.



смеяться полезно, а еще можно прикинуть, что в следующем году будет произведено около 1.3-1.5 млн авто со средним ценником 50к+ и маржой под 30% (а год назад было всего 500 тыс). спрос гораздо выше текущих производственных мощностей. математика достаточно простая, но хейтерам и такая не по силам. гораздо проще просто высказать "мнение" с потолка (вернее навязанное продажными СМИ).



уверен правда, что вы свою позицию шортами не подкрепляете, 95% хейтеров могут разве что посмеяться сидя на заборе а вот реальные хейтеры-шортисты за последние пару лет принесли мне кругленьку сумму



PrimusInterPares написав: про спрос - тоже смешно, особенно после выхода в китае BYD ( в который кстати инвестировал скучный баффет) , после id4, eqs, etron, taycan, epace и прочих. Вы можете убеждать себя, и других в чем угодно.

про спрос - тоже смешно, особенно после выхода в китае BYD ( в который кстати инвестировал скучный баффет) , после id4, eqs, etron, taycan, epace и прочих. Вы можете убеждать себя, и других в чем угодно.



я держу акции и чувствую себя отлично, постоянно отслеживаю ключевые показатели, а вы теоретизируете баффет купит теслу, но попозже и по другой цене (он и с яблоком когда-то лоханулся так же), вот увидите. мне не нужны какие то полномочия, чтобы оценивать тупость теслахейтеров, которые пишут всякие глупости.смеяться полезно, а еще можно прикинуть, что в следующем году будет произведено около 1.3-1.5 млн авто со средним ценником 50к+ и маржой под 30% (а год назад было всего 500 тыс). спрос гораздо выше текущих производственных мощностей. математика достаточно простая, но хейтерам и такая не по силам. гораздо проще просто высказать "мнение" с потолка (вернее навязанное продажными СМИ).уверен правда, что вы свою позицию шортами не подкрепляете, 95% хейтеров могут разве что посмеяться сидя на забореа вот реальные хейтеры-шортисты за последние пару лет принесли мне кругленьку суммуя держу акции и чувствую себя отлично, постоянно отслеживаю ключевые показатели, а вы теоретизируетебаффет купит теслу, но попозже и по другой цене (он и с яблоком когда-то лоханулся так же), вот увидите. trololo

Повідомлень: 5347 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2518 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 жов, 2021 10:09 Re: Идеи для торговли на рынках США trololo написав: PrimusInterPares написав: про тупость - не уверен что вы в полномочиях кого-то оценивать :)

про тупость - не уверен что вы в полномочиях кого-то оценивать :)



мне не нужны какие то полномочия, чтобы оценивать тупость теслахейтеров, которые пишут всякие глупости.



PrimusInterPares написав: Про форвардный P/e посмеялся. Перспектива это такая вещь, которой может и не быть.

Про форвардный P/e посмеялся. Перспектива это такая вещь, которой может и не быть.



смеяться полезно, а еще можно прикинуть, что в следующем году будет произведено около 1.3-1.5 млн авто со средним ценником 50к+ и маржой под 30% (а год назад было всего 500 тыс). спрос гораздо выше текущих производственных мощностей. математика достаточно простая, но хейтерам и такая не по силам. гораздо проще просто высказать "мнение" с потолка (вернее навязанное продажными СМИ).



уверен правда, что вы свою позицию шортами не подкрепляете, 95% хейтеров могут разве что посмеяться сидя на заборе :) а вот реальные хейтеры-шортисты за последние пару лет принесли мне кругленьку сумму :)



PrimusInterPares написав: про спрос - тоже смешно, особенно после выхода в китае BYD ( в который кстати инвестировал скучный баффет) , после id4, eqs, etron, taycan, epace и прочих. Вы можете убеждать себя, и других в чем угодно.

про спрос - тоже смешно, особенно после выхода в китае BYD ( в который кстати инвестировал скучный баффет) , после id4, eqs, etron, taycan, epace и прочих. Вы можете убеждать себя, и других в чем угодно.



я держу акции и чувствую себя отлично, постоянно отслеживаю ключевые показатели, а вы теоретизируете :) баффет купит теслу, но попозже и по другой цене (он и с яблоком когда-то лоханулся так же), вот увидите. мне не нужны какие то полномочия, чтобы оценивать тупость теслахейтеров, которые пишут всякие глупости.смеяться полезно, а еще можно прикинуть, что в следующем году будет произведено около 1.3-1.5 млн авто со средним ценником 50к+ и маржой под 30% (а год назад было всего 500 тыс). спрос гораздо выше текущих производственных мощностей. математика достаточно простая, но хейтерам и такая не по силам. гораздо проще просто высказать "мнение" с потолка (вернее навязанное продажными СМИ).уверен правда, что вы свою позицию шортами не подкрепляете, 95% хейтеров могут разве что посмеяться сидя на заборе :) а вот реальные хейтеры-шортисты за последние пару лет принесли мне кругленьку сумму :)я держу акции и чувствую себя отлично, постоянно отслеживаю ключевые показатели, а вы теоретизируете :) баффет купит теслу, но попозже и по другой цене (он и с яблоком когда-то лоханулся так же), вот увидите.



1.5 млн по 50к = 75 млрд продаж при капитализации в 900 млрд. и ещё что то пишите про чью то тупость :) Адепты такие адепты. Математика действительно простая наука, но к сожалению ваших знаний даже для неё недостаточно, но ничего- жизнь длинная. возможно под конец осознаете ;)



Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk 1.5 млн по 50к = 75 млрд продаж при капитализации в 900 млрд. и ещё что то пишите про чью то тупость :) Адепты такие адепты. Математика действительно простая наука, но к сожалению ваших знаний даже для неё недостаточно, но ничего- жизнь длинная. возможно под конец осознаете ;)Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk PrimusInterPares Повідомлень: 360 З нами з: 07.06.16 Подякував: 27 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 299300301302 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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