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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 302303304305
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:23

  phantom_systems написав:У водорода есть плюсы по сравнению с электро. Низкая себестоимость конечного изделия (баллон стоит несоизмеримо ниже батареи). Высокая плотность хранения энергии (баллон с сжатым водородом теоретически вне конкуренции по сравнению с батареей). Высокая скорость перезарядки (минута времени и баллон заправлен). Низкий износ (баллоны фактически вечные, только преобразователи изнашиваются).


спасибо за мнение. ради интереса погуглил - баллон с прома 4 тгрн, действительно прикольно https://kiev.prom.ua/p928325667-ballon-vodorodnyj.html?

НО! в топливных ячейках, которым прочат большую перспективу, используется сжиженный водород, если я ничего не путаю. а это другое давление и молекулярная текучесть. надо будет обновить свои познания, может действительно че придумали

и что с добычей водорода? откуда, почем
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 20:16

  trololo написав:и что с добычей водорода? откуда, почем


As of 2020 green hydrogen costs between $2.50-6.80 per kilogram and turquoise hydrogen $1.40-2.40/kg or blue hydrogen $1.40-2.40/kg compared with high-carbon grey hydrogen at $1–1.80/kg.

На одном кг водорода авто может проехать 100 км.
Не забываем, что технический прогресс быстро снижает стоимость его производства, а от зеленого водорода в выхлопе исключительно чистая вода. Очень полюбили водород авиаторы для своих будущих двигателей. Люфтганза уже строит возле аэропотов мощности по производству и хранению водорода. У BLDP есть проекты, чтоб корабли и ж/д локомотивы на водород перевести.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:48

  Libo написав:Shiba inu coin soared to a new record on Wednesday, capping a surge of over 60,000,000% over the past year.

The parody cryptocurrency — which appears to be inspired by dogecoin, another meme cryptocurrency — is up almost 30% over the past 24 hours, according to CoinGecko. It has pared back some of its gains since hitting its all-time high early morning US time, but remains the 11th biggest digital currency by market capitalization.
The token, which was launched last year, has surged roughly 100% in the last seven days, and now has a a market value of about $26 billion.
Like dogecoin, shiba inu coin features the Shiba Inu dog as its mascot. Its meteoric rise has made some investors millionaires overnight. :shock:


выбило 2 раза по 25$, был убыток в ликивдацию x20. Убыток 50$

удалось взять 2 раза показало 60$ прибыль, но упал в них взять 2 раза по 20$. Чисто заработал 0$ :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 22:16

  proftpd66 написав:Он писал что шортит теслу, и давно не было на форум. Может он не живой уже? :mrgreen:


В командировке человек, наверно. Он итак ковыряет себя за маленькие котлеты в биткоине и Тесле, а ты еще так жестишь. Узбагойся :)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:09

Увага!
Это может быть опять интересно.

TSLA $1,061.00 +23.14 (+2.23%)
After hours: 07:59PM EDT
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:19

Увага!
Рынок сегодня может отреагировать.

House Democratic Caucus to meet Thursday at 9 a.m ET

The meeting will occur as Democratic leaders to scramble to reach a consensus on President Biden's social spending plan.

Posted by Thomas Barrabi

Democrats are working intensely to try again to wrap up talks before President Biden leaves the country Thursday, scaling back what had been what had been a sweeping $3.5 trillion plan
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:02

Байден задерживает свой отъезд, ломает рога левому крылу нашей партии. А у него ведь завтра в Риме встреча с самим Папой ... 8)
Все эти колебания с утра заависят от характера новостей из конгресса. Пока никак. Баланс. И левые отказываются голосовать, настаивают на своих условиях. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 17:23

Всего в нескольких дюймах от сделки. (с) :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:14

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про допуск 14 іноземних цінних паперів до обігу на території України. Таким чином, тепер українські інвестори можуть скористатись можливістю інвестувати у 73 цінних папери іноземних емітентів.

Згідно з повідомленням, дано старт обігу на українських регульованому і нерегульованому ринках таких всесвітньо відомих компаній, як Alphabet Inc., Amazon.com, Inc., Caterpillar Inc., Bank of Амегіса Сorporation, Chevron U. S. A. Inc., Citigroup Inc., The Coca-Cola Company, Deere&Company, CSX Corporation, Exxon Mobil Corporation, DOW Inc., Intel Corporation, The Goldman Sachs Group, Inc., McDonald`s Corporation, Johnson&Johnson.

"Прихід на український ринок компаній-лідерів безумовно посилить перелік можливих інструментів для наших інвесторів. Хоча ми націлені в першу чергу на наповнення ринку цінними паперами вітчизняних емітентів, вважаємо позитивним сигналом таке поповнення переліку інструментарію", - прокоментував таке рішення Нацкомісії її голова Руслан Магомедов
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:27

  proftpd66 написав:Он писал что шортит теслу, и давно не было на форум. Может он не живой уже? :mrgreen:

Если тебе не лень копаться в овер годичной давности постах, то мог бы уже поднапрячься и контекст понять.
airmax78
 
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