Додано: Чет 20 лют, 2020 21:20

swan forever написав: В зомбоящике все каналы показывают наших карманычей, которые уверяют народ, шо будет всё тип-топ и они всё контролируют. Сразу вспомнился 1986-й год, когда партноменклатура вывезла свои семьи буквально сразу и с уверенными лицами вещала, шо не стоит поддаваться панике.

Настоящий уровень угрозы оценить не способен НИКТО от слова АБСОЛЮТНО. Зато любой неглупый человек знает какое здравоохранение в государстве Украина.

Так что, как я думаю, нехай каждый остаётся при своём мнении и при своих правах. Те же жители Полтавщины имеют полное право на опасения; Вы имеете полное право и возможность поехать туда волонтёром и ухаживать за лицами находящимися на карантине.

" у всех есть право на то, что слева, и то, что справа!" (с) "Машина Времени" 1979 год. В зомбоящике все каналы показывают наших карманычей, которые уверяют народ, шо будет всё тип-топ и они всё контролируют. Сразу вспомнился 1986-й год, когда партноменклатура вывезла свои семьи буквально сразу и с уверенными лицами вещала, шо не стоит поддаваться панике.Настоящий уровень угрозы оценить не способен НИКТО от слова АБСОЛЮТНО. Зато любой неглупый человек знает какое здравоохранение в государстве Украина.Так что, как я думаю, нехай каждый остаётся при своём мнении и при своих правах. Те же жители Полтавщины имеют полное право на опасения; Вы имеете полное право и возможность поехать туда волонтёром и ухаживать за лицами находящимися на карантине." у всех есть право на то, что слева, и то, что справа!" (с) "Машина Времени" 1979 год.

Минуточку. Мы о чем говорим? Я думал, что о преодолении последствий ЧС. Или вы считаете, что украинские туристы и заробитчане в мире - это проблема принимающей страны, а не их родины?Прежде, чем хаять совок за непубличность по Чернобылю, проведите мысленный эксперимент, уже представляя по сегодняшней ситуации, как ведет себя нарид, который знает не только то, что есть, но и то, чего нет... Представьте, что было бы с Украиной, Беларусью, да, собственно, половиной Европы, если бы нариду была доступна официальная информация и ее сарафанно-радийная интерпретация!Обдумывая, не забудьте о реальной угрозе второго, термоядерного, взрыва мощностью в сотни бомб, сброшенных на Хиросиму (система охлаждения 4-го блока), и запредельном уровне излучения графитовых стержней на крыше 4-го блока, которые приходилось убирать буквально руками из-за выхода из строя любых видов техники.На одной стороне у вас миллионы облученных умеренными дозами беспечных граждан, на другой - фиаско в устранении последствий и десятки миллионов смертей!.. Тяжелый выбор, но очевидный...