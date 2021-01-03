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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2563256425652566>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 110
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
50
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

03.01.2021, Форбс бідкається, що величезна кількість американських медиків відмовляється від корона-вакцинації.
Цитата з розділу "Ключові факти":
"Раніше цього тижня губернатор штату Огайо Майк ДеВайн заявив, що його "турбує" відносно низька кількість працівників будинків пристарілих, які вирішили вакцинуватись.
ДеВайн заявив, що приблизно 60% персоналу цих закладів відмовились від ін'єкцій.
Доктор Джозеф Варон, начальник служби критичної допомоги в Хьюстонському Медичному Центрі, повідомив у грудні. що більше половини медсестер у його відділенні заявили йому, що вони не вакцинуватимуться.
Приблизно 55% опитаних пожежників Нью-Йорка заявили, що не колотимуть собі вакцину проти коронавірусу, заявив президент Асоціації пожежників минулого місяця.
"Лос-Анджелес Таймс" повідомило в четвер, що лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія, були змушені вирішувати, як найкраще розподілити невикористані дози після того, як 50% працівників "передньої ліній" відмовились від вакцин.
Менше половини працівників лікарні громади Сент-Елізабет в окрузі Техама, штат Каліфорнія, були готові до вакцинації, і близько 20-40% працівників "передньої лінії" округу Л.А., як повідомляється, відмовились від можливості ввести вакцину.
Доктор Нікхіла Джувваді, головний клінічний лікар лікарні Лорето в Чикаго, зазначила, що в ході проведеного в грудні опитування 40% співробітників лікарні заявили, що не будуть робити щеплення.
Нещодавнє дослідження, проведене Фондом Кайзера, показало, що 29% медичних працівників вагаються вакцинуватись, посилаючись на занепокоєння, пов'язане з потенційними побічними ефектами, та відсутність довіри, що уряд забезпечить безпечність вакцин."
https://bit.ly/3bbTFxN
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:49

  andriykulyk76 написав:03.01.2021, Форбс бідкається, що величезна кількість американських медиків відмовляється від корона-вакцинації.
Цитата з розділу "Ключові факти":
"Раніше цього тижня губернатор штату Огайо Майк ДеВайн заявив, що його "турбує" відносно низька кількість працівників будинків пристарілих, які вирішили вакцинуватись.
ДеВайн заявив, що приблизно 60% персоналу цих закладів відмовились від ін'єкцій.
Доктор Джозеф Варон, начальник служби критичної допомоги в Хьюстонському Медичному Центрі, повідомив у грудні. що більше половини медсестер у його відділенні заявили йому, що вони не вакцинуватимуться.
Приблизно 55% опитаних пожежників Нью-Йорка заявили, що не колотимуть собі вакцину проти коронавірусу, заявив президент Асоціації пожежників минулого місяця.
"Лос-Анджелес Таймс" повідомило в четвер, що лікарні в Ріверсайді, штат Каліфорнія, були змушені вирішувати, як найкраще розподілити невикористані дози після того, як 50% працівників "передньої ліній" відмовились від вакцин.
Менше половини працівників лікарні громади Сент-Елізабет в окрузі Техама, штат Каліфорнія, були готові до вакцинації, і близько 20-40% працівників "передньої лінії" округу Л.А., як повідомляється, відмовились від можливості ввести вакцину.
Доктор Нікхіла Джувваді, головний клінічний лікар лікарні Лорето в Чикаго, зазначила, що в ході проведеного в грудні опитування 40% співробітників лікарні заявили, що не будуть робити щеплення.
Нещодавнє дослідження, проведене Фондом Кайзера, показало, що 29% медичних працівників вагаються вакцинуватись, посилаючись на занепокоєння, пов'язане з потенційними побічними ефектами, та відсутність довіри, що уряд забезпечить безпечність вакцин."
https://bit.ly/3bbTFxN

Оплата там почасовка и подписание контракта. Намек понятен?
Второй намек - минималка в РФ поднялась до 12973рубл., что на укр.манер составляет 4952,92грн. Не надо сильно беспокоиться за других, надо лучше работать в своей стране ;) условному Рамшуту будет удобней убирать столицу Киева скоро при условии что жизнь тут дешевле, а минималка больше ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:53

  stm написав:условному Рамшуту будет удобней убирать столицу Киева скоро при условии что жизнь тут дешевле, а минималка больше ;)

А что такое "столица Киева"? :roll:
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:55

  _hunter написав:
  justit написав:
  _hunter написав:А не нужно допускать -- вон уже африканский штамм нашли -- по молодежи "бьет".


Белых господ африканская молодежь не интересует :mrgreen:

Так он по "белой" молодежи "бьет"...


Недостаточно белая видать.
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:58

  ЛАД написав:Сомневаюсь, что в 3-й мировой сумеют удержаться от применения ядерного оружия.


Кто знает.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:59

  freeze написав:попавшее внутрь иглы микросодержимое попадает при попытке уколоть этой иголкой другого человек внутрь другого человека.


Возможно под "семьей" имелись в виду муж и жена? :)
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:01

  vetka написав:Ну или и раньше он занимался через пень колоду, плюс большой перерыв.


Есть еще терирующиеся, которые ходят по залу с гантелей, ибо там зеркала и красиво смотрится :mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:02

Сергій Кравченко
3 января
...
На данный момент в мире зарегистрировано 8 вакцин по экстренной процедуре регистрации.

Ни одна из этих вакцин до сих пор не завершила III фазу клинических испытаний в полном объёме, в соответствии с опубликованным дизайном исследований согласно данным clinicaltrials.gov:

1. Pfizer-BioNTech-Fosun – завершение III фазы запланировано на январь 2023 года.

2. Moderna-NIAID – завершение III фазы запланировано на октябрь 2022 года.

3. AstraZeneca-Oxford – проводиться несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: на сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года, февраль 2023 года.

4. Sinovac Biotech – проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: май 2021 года, апрель 2021 года, сентябрь 2021 года, октябрь 2021 года.

5. Sinopharm-WIB – проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: июлю 2021 года, сентябрь 2021 года, сентябрь 2022 года.

6. Sinopharm-BIB – проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года.

7. CanSino-BIB – проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: июль 2021 года, январь 2022 года.

8. Спутник V – проводится несколько исследований одновременно, завершение III фазы запланировано: апрель 2021 года, май 2021 года, сентябрь 2021 года, декабрь 2021 года.
...
председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор ДП «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» - Сергей Кравченко

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 1850929180
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:06

  vetka написав:[
После третьей мировой уже ничего не останется, спешите жить здесь и сейчас.


Не будет ядерной.
Каждый школьник видел , и не один, апокалиптический фильм.
Да и засланцев из будущего, предотвращающих апокалипсис никто не отменял.

Все будет хорошо. спасут, не дураки же. 8)
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:08

  Luk_v написав:
  stm написав:условному Рамшуту будет удобней убирать столицу Киева скоро при условии что жизнь тут дешевле, а минималка больше ;)

А что такое "столица Киева"? :roll:

Пусть будет Серебряная миля и центр )))
ПС: писалось "столицу Киев" но Т9 решил, что уточнение таки нужно )))
Востаннє редагувалось stm в Сер 06 січ, 2021 17:22, всього редагувалось 1 раз.
stm
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