Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:41

Re: Важное о пенсии и пенсионном возрасте

С таким беспрецедентным подходом к людским ресурсам, когда на них паразитируя их же ставят перед фактом о фактическом лишении в будущем социальных гарантий, у государства нет будущего. Сторонников подобного и сейчас все меньше, об этом свидетельствует и статистика миграции.
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 13:03

  ruvex написав:Можно и без пенсии. Первым шагом пусть вернут все отчисления. Вторым перестану откармливать паразитирующее государство.

третье перееду в лес и прекращу все контакты с государством перестану выезжать из леса по дорогам, электричество воду пропитание и все остальное буду добывать сам в лесу ( в поле). :)
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:42

  Игорь Алексеевич написав:кому сег. 50 пенсии 100 пудов не видать, т.к. все кто должен потом делать отчисления в пенс.фонд - сег. покинули страну. :roll:

а если кому 30-40 и еще не покинули страну ? :(
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:46

yama кому 30-40, то надо начинать что-то думать и откладывать, на государство при любых раскладах надежд нету
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:41

  yama написав:третье перееду в лес и прекращу все контакты с государством перестану выезжать из леса по дорогам, электричество воду пропитание и все остальное буду добывать сам в лесу ( в поле). :)

Это не такой уже фантастический вариант. В одной из точек, где служил в свое время было что-то подобное. Тишь, спокойствие и ты знаешь, что у тебя есть и на что рассчитывать.
Процесс рейдерства государством в момент когда ты уже отработал лучшие свои годы ничем не лучше, а в разы хуже. Сродни выбрасывания человека без средств. А если средства нужно накопить самостоятельно без государства, то мы и приходим к варианту когда с оным нужно свести контакты к минимуму.
Одно ясно, здесь уже такое дно, что думать в любом возрасте придется.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:00

  ruvex написав:
  yama написав:третье перееду в лес и прекращу все контакты с государством перестану выезжать из леса по дорогам, электричество воду пропитание и все остальное буду добывать сам в лесу ( в поле). :)

Это не такой уже фантастический вариант. В одной из точек, где служил в свое время было что-то подобное. Тишь, спокойствие и ты знаешь, что у тебя есть и на что рассчитывать.
Процесс рейдерства государством в момент когда ты уже отработал лучшие свои годы ничем не лучше, а в разы хуже. Сродни выбрасывания человека без средств. А если средства нужно накопить самостоятельно без государства, то мы и приходим к варианту когда с оным нужно свести контакты к минимуму.
Одно ясно, здесь уже такое дно, что думать в любом возрасте придется.

Глибше муляки
