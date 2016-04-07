|
Важное о пенсии и пенсионном возрасте
Обговорення питань про пенсії і питань пенсійної реформи 2011, пенсійний вік та інші питання на фінансовому форумі Finance.UA.
Додано: Пон 24 лют, 2020 20:41
С таким беспрецедентным подходом к людским ресурсам, когда на них паразитируя их же ставят перед фактом о фактическом лишении в будущем социальных гарантий, у государства нет будущего. Сторонников подобного и сейчас все меньше, об этом свидетельствует и статистика миграции.
1
6
2
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:03
ruvex написав:
Можно и без пенсии. Первым шагом пусть вернут все отчисления. Вторым перестану откармливать паразитирующее государство.
третье перееду в лес и прекращу все контакты с государством перестану выезжать из леса по дорогам, электричество воду пропитание и все остальное буду добывать сам в лесу ( в поле).
2
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:46
yama кому 30-40, то надо начинать что-то думать и откладывать, на государство при любых раскладах надежд нету
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:41
yama написав:
третье перееду в лес и прекращу все контакты с государством перестану выезжать из леса по дорогам, электричество воду пропитание и все остальное буду добывать сам в лесу ( в поле).
Это не такой уже фантастический вариант. В одной из точек, где служил в свое время было что-то подобное. Тишь, спокойствие и ты знаешь, что у тебя есть и на что рассчитывать.
Процесс рейдерства государством в момент когда ты уже отработал лучшие свои годы ничем не лучше, а в разы хуже. Сродни выбрасывания человека без средств. А если средства нужно накопить самостоятельно без государства, то мы и приходим к варианту когда с оным нужно свести контакты к минимуму.
Одно ясно, здесь уже такое дно, что думать в любом возрасте придется.
Додано: Сер 17 гру, 2025 12:00
ruvex написав: yama написав:
третье перееду в лес и прекращу все контакты с государством перестану выезжать из леса по дорогам, электричество воду пропитание и все остальное буду добывать сам в лесу ( в поле).
Это не такой уже фантастический вариант. В одной из точек, где служил в свое время было что-то подобное. Тишь, спокойствие и ты знаешь, что у тебя есть и на что рассчитывать.
Процесс рейдерства государством в момент когда ты уже отработал лучшие свои годы ничем не лучше, а в разы хуже. Сродни выбрасывания человека без средств. А если средства нужно накопить самостоятельно без государства, то мы и приходим к варианту когда с оным нужно свести контакты к минимуму.
Одно ясно, здесь уже такое дно, что думать в любом возрасте придется.
Глибше муляки
