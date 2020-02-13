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Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:03 Разочарование наших защитниках порядка Хочу поделится случившейся со мной ситуацией. Два дня назад 11.02 у меня украли телефон в киевской маршрутке, вытянули из кармана куртки. Я выбежала в слезах из маршрутки, побежала домой, по приходу домой позвонила в полицию. Меня выслушали и сказали, что нужно идти в отделение полиции (в моем случае это Соломенское УП ГУНП Украины В г.Киеве, Территориальный Отдел Милиции №4) и писать заявление. Естественно я сразу побежала туда. Пришла в отделение, сказала, что обращалась и мне сказали ожидать. Простояла я в прихожей этого отделения минут 20, замечу, что там не было даже какого-нибудь стула, ждать нужно стоя, ко мне вышли ну и провели в комнатку в которой мы и начали писать заявление. Я все проговорила, за мной все записали, взяли номер по которому со мной можно связаться и выпроводили при этом не дав ни номера следователя, ни номера заявления. Конечно может возникнуть вопрос почему я сама не попросила, но учитывая мое на тот момент состояние и то что я с таким сталкиваюсь первый раз, думаю меня можно понять. Хочу заметить, что телефон периодически включали, так как номер мой появлялся в сети, я конечно не знаю, каким способом полиция выслеживает телефоны, но вроде у них есть возможность сделать это по номеру. Наступил второй день 12.02, какой то мужчина звонит на номер моей мамы и говорит, думая, что это я, так как назвал мое имя, мол телефон мой нашли, он в ломбарде, несите 13 тысяч, при этом назвав адрес по которому должны были встретится для передачи денег и готовы были назвать IMEI моего телефона. Мне позвонила мама, рассказала все это. Я конечно же начинаю искать номер следователя, ведь кто еще может сказать как поступить правильно. В интернете нашла номер отделения в котором я писала заявление, он оказался недействительным, нашла еще на сайтах номера, вообщем кое-как дозвонилась. Там мне дали еще 2 номера, один из которых оказался неверным(попала к какому то человеку), второй-следственный отдел, звонила я туда- трубку никто не взял. Наступает третий день, начала я опять звонить, взяла трубку девушка и сказала что этот следователь не на месте, сказала позвонить позже. Перезвонила я через час, трубку не взяли, перезвонила через два, тоже, так я звонила часа 3-4, в итоге трубку взяла та же девушка и оказалось, что его опять нет, ну я уже уговорила, что бы она передала мои данные, обещали, что он перезвонит. Тут звонит мне моя мама и говорит, что опять звонят испрашивают мол что будем делать с телефоном, при том что звонил уже другой номер и другой голос был, звонок проходил примерно так:” Здравствуйте, меня зовут Алексей. Ну что айфончик забирать будете?” Когда мама спросила почему номер другой тот ответил:” Не имеет значения, это одни и те же люди” Понятно. На вопросы про телефон типа какого он цвета начал отнекиваться, типо по телефону ничего обсуждать не буду, ну мама сказала что 13 тысяч мы заплатить не можем, на что он спросил сколько дадите. Ну и дал время на подумать. Логично бы было проконсультироваться по этому поводу с полицией, с которой связаться увы невозможно. Короче перезвонили мы и сказали что дадим 3 тысячи, ответ последовал очень странный: «3 тысячи за 11 айфон, вы что шутите?» Впечатление складывается что на базаре торгуемся, вообщем сказал давайте 5 тысяч, и сразу начал бегло говорить, типо есть ли карта, деньги на карте, какой ближайший банкомат и повесил трубку. Вот наступил вечер, следователь естественно так и не перезвонил, эти «продавцы» тоже больше не обьявлялись. Так вот напрашивается вопрос как они узнали такую информацию( мое имя, номер мамы, серийный номер моего телефона), хотя эти данные были в милиции, с которой я к абсолютному стечению обстоятельств не могу связаться как раз все это время. Складывается впечатление, что полиция выставляет на аукцион данные потерпевших, потому что я не знаю как еще обьяснять то, что воры знают. А также за эти дни я много с кем говорила о случившимся и услышала много интересных похожих историй, у кого-то отказывались принимать заявление, кому то не отдавали его телефон без своей доли, то есть взятки. Я всегда была очень категорична в мнении о защитниках закона, ведь на них держится наш порядок, как же они могут быть взяточниками, или даже теми же соучасниками. Так как же страна, в которой не придерживаются прав граждан, не следят за правопорядком, берут взятки и наживаются на горе людей, бандиты сами связываются с тобой, а в полицию дозвонится невозможно, могут быть какие то позитивные сдвиги?

Конечно я не могу утверждать что мои догадки верны, но много случаев было проговорено за эти дни и я считаю, что нельзя так все оставлять. Мы должны бороться с таким пренебрежением наших прав и своих полномочий.

Так что же я хочу добиться этим текстом. Конечно же прежде всего справедливости, возможно даже какой то подсказки, какого-то совета от читателей. Также хочу чтобы люди не обманывались верой в стражей нашего правопорядка и не в коем случае не молчали, нужно пытаться добиваться своей правоты. asukhachova

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