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﻿Гончарук посперечався із
Зеленським через Коломойського

﻿Гончарук посперечався із Зеленським через Коломойського
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 07:24

﻿Гончарук посперечався із Зеленським через Коломойського

Гончарук посперечався із Зеленським через Коломойського і написав заяву про відставку.

Гончарук роздратований ситуацією, в якій медіа публічно смакують кандидатури для його можливої заміни, а президент не тільки не захищає свій Кабмін, але й не заперечує розгляду альтернативних кандидатур.

Останньою краплею терпіння Гончарука, за словами одного з джерел, близького до ситуації, стала зустріч між президентом, міністром юстиції Денисом Малюською і бізнесменом Ігорем Коломойським, де глава держави розкритикував міністра.

До приходу в уряд Малюська, так само як і Гончарук, працював в BRDO / World Bank Group, і вважався людиною близькою до прем'єра.

Також джерела повідомили, що позиції Гончарука значно ослабли після приходу Андрія Єрмака на посаду глави Офісу президента. Попередній глава Офісу Андрій Богдан нібито підтримував починання нинішнього прем'єра в значно більшому ступені.

Заміною Гончаруку, тобто людиною, яка може стати виконувачем обов’язків прем'єра, оточенню президента бачиться Денис Шмигаль — він недавно став віце-прем'єром в уряді. Юридичні механізми, яку можуть забезпечити ротацію, поки знаходяться в стані пошуку, повідомили джерела.

На підтвердження намірів президента провести заміни на вищому рівні Кабміну, НВ з незв’язаних джерел отримав копію документа, який президент направив голові парламенту Дмитру Разумкова. У ньому глава держави вимагає скликати позачергове засідання Ради в 16.00 в середу, 4 березня.

Останнім з п’яти пунктів порядку Зеленський пропонує парламенту розглянути питання про Кабінет міністрів.

Нагадаємо, 25 лютого з'явилася інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначення на його місце бізнесмена і колишнього члена уряду Миколи Азарова, Сергія Тігіпка або мультимільйонера Валерія Хорошковського.

Напередодні прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував повідомлення у ЗМІ про його ймовірну відставку і призначення головою уряду Сергія Тігіпка.

Нагадаємо, протягом 2002-2004 років Тігіпко очолював Нацбанк України. Тричі був народним депутатом. У 2010-2012 роках був віцепрем'єр-міністром з питань соціальної політики в уряді Миколи Азарова. Також був заступником голови Партії регіонів. Кандидат економічних наук.

2010 року Тігіпко балотувався у президенти України (тоді переміг Янукович). На виборах йому допомагав Дмитро Разумков, який нині очолює Верховну Раду. Тігіпко дружить із родиною Разумкових. 1997 року саме Разумков-старший рекомендував молодого банкіра Тігіпка на посаду віцепремʼєр-міністра з економічних питань в уряд Павла Лазаренка.

Тігіпку належить низка компаній, зокрема «Таскомбанк» та Universal Bank (філією якого є Monobank). Статки Тігіпка оцінюють у понад 400 мільйонів доларів.

https://glavcom.ua/news/goncharuk-pospe ... 62566.html
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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