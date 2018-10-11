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Кто построил киевлянам
20 тысяч новых квартир

Кто построил киевлянам 20 тысяч новых квартир
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 12:28

Кто построил киевлянам 20 тысяч новых квартир

«Минфин» проанализировал, какие застройщики могут записать в свой актив достижения прошлого года. Кто строил больше, а кто оставил своих инвесторов у разбитого корыта.

Более детально:
https://minfin.com.ua/realty/articles/hto-naybilshe-buduvav-u-kievi-minulogo-roku/
Ірина_
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