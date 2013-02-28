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ЖК Liverpool House в Киеве

ЖК Liverpool House в Киеве
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:13

ЖК Liverpool House в Киеве

Доброго времени суток! Расскажите мне пожалуйста о ЖК Liverpool House в Киеве. Кто что слышал? Стоит ли туда вкладывать деньги? Хочу купить жилье.
nadaPups
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:24

Добрый день!

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С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:10

Re: ЖК Liverpool House в Киеве

Если, что там рядом Британский квартал. У них уже все обжито - есть и НП, аптеки/салоны/кофейни. Так что пока комплекс обрастет своей инфраструктурой не пропадем. А за хлебом - в АТБ.
Nathaniel
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:13

Двор без машин - это точная информация? Или закрытый только от чужих машин?
nadaPups
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:12

nadaPups Вроде как обещают полностью закрытый.
Nathaniel
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:48

Re: ЖК Liverpool House в Киеве

плани на озеленення комплексу є?
GEraIW
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:48

  nadaPups написав:Доброго времени суток! Расскажите мне пожалуйста о ЖК Liverpool House в Киеве. Кто что слышал? Стоит ли туда вкладывать деньги? Хочу купить жилье.

Купили ?
person
 
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mariarozetka

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