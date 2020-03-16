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КРИЗИС 2020

КРИЗИС 2020
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Розділ для авторських текстів еспертів різних галузей економіки, фінансів, нерухомості та інше
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 00:33

  Tegularius написав:Далеко не всех с симптомами ОРЗ проверяли на коронавирус. Думаю, что цифра 2% смертности близка к реальной. С другой стороны, заболеваемость вероятно намного выше официальной, в Украине уже вероятно сотни если не тысячи больных с коронавирусом, которые думают, что у них грипп или ОРЗ, ездят с этим в метро, ходят на работу, на рынки, на митинги и пр.

Жаль они с этим на выборы не ходили.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:02

Re: КРИЗИС 2020

А що вже настала криза, що так гілку назвали? :mrgreen:
Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!! :!: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:36

  Долярчик написав:А що вже настала криза, що так гілку назвали? :mrgreen:
Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!! :!: :D


Ну так коронавирус, как та спичка... спровоцировал панику, которая вызвала обвал на всех мировых рынках. С энергоносителями возможно будет крупнейший за последних 50 лет.


Глядя в глубины истории, месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится :|

Так что, лето будет еще то :?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:37

скоріш за все вірус корони дуже вдале прикриття більш вагоних справ..
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:06

  greenozon написав:скоріш за все вірус корони дуже вдале прикриття більш вагоних справ..

Вы правы. В турборежиме ...
Президент Украины Владимир Зеленский собирал на Банковой парламентскую фракцию "Слуга народа" из-за голосования за земельную реформу во втором чтении, принципиальная позиция Офиса президента – чтобы законопроект рассмотрели завтра-послезавтра, сообщили источники LB.ua.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/ofi ... 91328.html
Renee
 
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