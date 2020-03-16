КРИЗИС 2020

Tegularius написав:Далеко не всех с симптомами ОРЗ проверяли на коронавирус. Думаю, что цифра 2% смертности близка к реальной. С другой стороны, заболеваемость вероятно намного выше официальной, в Украине уже вероятно сотни если не тысячи больных с коронавирусом, которые думают, что у них грипп или ОРЗ, ездят с этим в метро, ходят на работу, на рынки, на митинги и пр.
А що вже настала криза, що так гілку назвали? Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:А що вже настала криза, що так гілку назвали? Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!!
Ну так коронавирус, как та спичка... спровоцировал панику, которая вызвала обвал на всех мировых рынках. С энергоносителями возможно будет крупнейший за последних 50 лет.
Глядя в глубины истории, месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится
greenozon написав:скоріш за все вірус корони дуже вдале прикриття більш вагоних справ..
Вы правы. В турборежиме ... Президент Украины Владимир Зеленский собирал на Банковой парламентскую фракцию "Слуга народа" из-за голосования за земельную реформу во втором чтении, принципиальная позиция Офиса президента – чтобы законопроект рассмотрели завтра-послезавтра, сообщили источники LB.ua. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/ofi ... 91328.html