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КРИЗИС 2020
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Розділ для авторських текстів еспертів різних галузей економіки, фінансів, нерухомості та інше
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:23
Йшов 3-ій тиждень, як Ізі розбирається із заявкою щодо невиплати винагороди за друга ...
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Додано: Вів 17 бер, 2020 22:52
athena1 написав: EKO написав:
месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится
Так что, лето будет еще то
Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.
Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (уже
в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов).
Не думаю, что это лето будет туристическое.
Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.
Мы теперь уже живем в совсем другом мире.
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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Додано: Вів 17 бер, 2020 23:13
EKO написав: EKO написав: Долярчик написав:
А що вже настала криза, що так гілку назвали?
Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!!
месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится
Так что, лето будет еще то
Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.
Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (уже
в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов).
Не думаю, что это лето будет туристическое.
Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.
Мы теперь уже живем в совсем другом мире.
Згідний! Ален навіть якщо можна буде здати тест і в'їхати через 2 місяці, я готовий виконати (якщо тільки з Украіни взагалі будуть випускати і не забуду) обіцянку по могоричу.
насправді більш менш молодим немає дуже чого боятися і вони поідуть...Якщо будуть гроші.
От з останнім - питання може бути
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