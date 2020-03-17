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КРИЗИС 2020

КРИЗИС 2020
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Розділ для авторських текстів еспертів різних галузей економіки, фінансів, нерухомості та інше
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:23

Re: КРИЗИС 2020

Йшов 3-ій тиждень, як Ізі розбирається із заявкою щодо невиплати винагороди за друга ...
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 22:52

  athena1 написав:
  EKO написав:
  Долярчик написав:А що вже настала криза, що так гілку назвали? :mrgreen:
Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!! :!: :D


месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится :|

Так что, лето будет еще то :?

Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.


Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (уже в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов).
Не думаю, что это лето будет туристическое.

Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.

Мы теперь уже живем в совсем другом мире.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:13

  EKO написав:
  EKO написав:
  Долярчик написав:А що вже настала криза, що так гілку назвали? :mrgreen:
Епідемія пройде і життя знову заграє яскравими барвами!!! :!: :D

месяц-два и решение с вирусом конечно будет... но, для некоторых отраслей, жизнь уже "играет" красками, особенно для тур.компаний и авиакомпаний, которые к тому времени могут начать массово банкротится :|

Так что, лето будет еще то :?

Ну якщо Іспанія за 2 місяці почне пускати туристів на територію, з мене хороший "могорич" на ваш вибір.


Под "решением", я имел ввиду, что по моему мнению скорее всего уже к лету будет пройден пик (в Китае он был пройден через 2 месяца от начала эпидемии) и созданы вакцины (уже в США и Китае начали тесты на добровольцах минимум 8 разных их вариантов).
Не думаю, что это лето будет туристическое.

Пока вижу только один вариант на ближайшую перспективу - это требование для всех туристов обязательной сдачи теста и вакцинацию(когда будет вакцина). Ну, или если уже переболел и получил природный иммунитет то просто тест.

Мы теперь уже живем в совсем другом мире.

Згідний! Ален навіть якщо можна буде здати тест і в'їхати через 2 місяці, я готовий виконати (якщо тільки з Украіни взагалі будуть випускати і не забуду) обіцянку по могоричу.
насправді більш менш молодим немає дуже чого боятися і вони поідуть...Якщо будуть гроші.
От з останнім - питання може бути
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