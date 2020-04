КРИЗИС 2020

Форуми / Народні рейтинги: Банки,

#<1 ... 4567 Додано: Нед 22 бер, 2020 12:46 Investor_K написав: Что делать с денежными средствами? куда вкладываться

Все залежить від того, скільки їх, на який час і які можливості.

- найкраще в Теслу і рідкоземельні метали

- якби не авакян, то можна і в ОВДП на вторинці з хорошим дисконтом

- можна і купити грн за дорогий бакс, чи скинути ризиковане євро-золото і на грн депозит

Додано: Суб 28 бер, 2020 17:52 Глава 4. Зима близко или как? 4.1. А был ли мальчик?

— Видишь суслика?..

— Нет...

— И я не вижу... А он есть!

— Понятно...

Фильм "ДМБ"

— Видишь суслика?..

— Нет...

— И я не вижу... А он есть!

— Понятно...

Фильм "ДМБ"



Начался ли экономический кризис? Для читателя, сидящего дома на карантине и читающего всяческих русскоязычных паникеров, вопрос имеет однозначный ответ: начался. Но, строго говоря, это не очевидно. Да, с 20 февраля до 20 марта 2020 индекс американских акций S&P500 рухнул на 30%. Но у такого падения есть внешнее объяснение: коронавирус и связанные с ним карантины. В то же время, для настоящего экономического кризиса требуются внутренние причины. Иначе биржевой спад вскоре закончится - вместе с карантином.

Да, биржевые индексы упали, но они упали от сверхвысоких уровней февраля 2020. И на момент написания данного текста S&P500 находится на величинах осени 2017 – времени, когда никаким кризисом и не пахло, а мировая экономика стремительно росла, вплотную подойдя к стадии бума. Даже после недавнего драматического падения, S&P500 остается почти вдвое выше, чем на пИке перед прошлым Кризисом.

То есть то, что мы видим сейчас – это, возможно, еще не Кризис, не крах рынков, а просто "коррекция" на фоне шоков из-за экзотической заразы, неожиданно обрушившейся на расслабившееся человечество. И чтобы увидеть вариант ближайшего будущего, нужно вначале просчитать параметры разворачивающейся пандемии.

Вводная: вирус COVID-19 обладает заразностью гриппа, но в отличие от последнего для населения более-менее развитых стран он где-то на два порядка (т.е. в сотни раз) более смертоносен, причем для всех возрастных групп. Отдельные срыватели покровов сравнивают общую смертность от гриппа и COVID-19, приходя к выводу, что COVID чуть ли не безопаснее. Однако подавляющая доля смертей от сезонного гриппа (до миллиона землян в год) приходится на (не)развивающиеся страны, особенно – африканские южнее Сахары, где нулевая медицина, ослабленный иммунитет и т.д. В то же время, для развитых стран COVID очевидно опаснее сезонных ОРВИ, которые научились лечить с почти 100% выживаемостью. Самое гуманистически-ужасное в новой заразе то, что тысячи заболевших в самых развитых странах не будут спасены из-за элементарной нехватки специализированных койко-мест. Без должных карантинов, COVID-19 распространяется по популяции практически мгновенно, "задидосивая" систему здравоохранения как ни один грипп, в результате чего резко возрастает смертность среди тех, кого можно было бы спасти.

Бороться с вирусными инфекциями возможно тремя способами: прививками, специфическими (т.е. помогающими именно от данного вируса) препаратами и дезинфекционно-карантинными мероприятиями.

Прививка от COVID-19 появится, в лучшем случае, осенью. Несколькими командами ученых из разных стран уже разработаны прототипы вакцин, и теперь они проходят испытания на людях. Клиническое исследование включает два этапа. На первом (он уже начался) на добровольцах проверяют, безопасна ли вакцина в принципе - это занимает 3-6 месяцев. На втором этапе (обычно длится порядка года) будет проверяться, уберегает ли данная вакцина от заражения. Однако второй этап, при острой необходимости, можно сократить или вообще пропустить, вкалывая людям относительно безопасную наработку с неизвестной эффективностью: хуже не станет, но вдруг поможет. В экстренной ситуации можно сделать микс из нескольких непроверенных вакцин – какая-нибудь да сработает! То есть, если пандемия вскоре не уйдет сама, уже к этой зиме можно ждать начала массового прививания с негарантированными последствиями.

Что касается специфической терапии, то сейчас проводятся спонтанные эксперименты с уже известными лекарствами от других вирусов, т.е. заболевших пичкают всем, что нашлось в аптечке практически наугад, и обобщают результаты. Прогнозы обнадеживающие: "методом тыка" уже найдено несколько лекарств, которые, вроде бы, помогают остановить вирус до того, как он наделает делов.

Но стратегически, пока нет вакцины и действенного лекарства – нужны карантины. Тактическая задача карантинов – не дать заболевшим перегрузить систему здравоохранения, когда люди будут умирать просто от нехватки койкомест, медперсонала и специального оборудования. Ввиду крайней заразности уханьского вируса, медработники массово заболевают в числе первых, и нужны месяц-полтора, чтобы они вернулись в строй.

Опыт Китая, постепенно снимающего внутренние карантины уже через два месяца после их введения, показывает, что карантины – не навсегда. Пик заболеваемости (и смертности) приходится где-то на шестую неделю с выявления сотого зараженного (а он выявлен в большинстве стран), после чего заболеваемость практически мистическим образом (лишь отчасти объясняемым выработкой т.н. "коллективного иммунитета") идет на спад. Италия (следующая после Китая страна, вошедшая в ситуацию эпидемии) пик кризиса уже, суда по всему, прошла. И т.д.

(Информацию про возможность повторного заражения, появление независимых штаммов вируса и т.д. я пока не принимаю во внимание. Подобные страшилки всегда появляются при масштабной панике, но, в конце концов, оказываются ложными).

Т.е. к лету мы можем видеть постепенное снятие карантинов и прочих ограничений. Еще раньше, на фоне позитивных прогнозов, начнет расти фондовый рынок. Карантины пока не разрушили экономику – они просто ввели её в "анабиоз". В статистике ВВП несколько месяцев простоя будут очень заметны (скорее всего, даже будет придумана специальная статкоррекция для всего происходящего). Однако если не начнется разрушения экономической структуры, цепочки банкротств – то никакого экономического кризиса не случится. В развитых странах гибель от экзотической хвори нескольких десятков тысяч человек (половину из которых можно было бы спасти, не будь медицина перегружена) станет гуманитарной катастрофой и культурным шоком. Однако, с точки зрения бесстрастных экономических резонов это - событие малозначимое. Большинство фирм сможет пережить несколько месяцев простоя. Во многих контрактах включатся "форс-мажоры", спасающие остановившиеся предприятия от чрезмерных убытков. Правительства помогут экономике экстренными многомиллиардными вливаниями. Радикальное падение цен на энергоносители существенно поддержит "реальную экономику" (за счет "стран-бензоколонок"). И через пару-тройку месяцев, когда закончатся карантины, нужно будет только разбудить спящую принцессу обязательным в таких случаях поцелуем, после чего можно будет жить как раньше.

Или нет?

Проблема в том, что пандемия по времени совпала с периодом, когда мировая экономика, по всем признакам, подошла к концу условно-десятилетнего экономического цикла и стоит на пороге кризиса (напомню, "крайний" Кризис случился 11,5 лет назад - столь долгого срока между обязательными Кризисами еще не было). И вот пандемия случайно выступает "триггером" для нового всемирного кризиса. То есть, если бы пандемии не было – кризис всё равно обрушился бы на мир в 2020 году. Даже если нынешний коллапс экономической жизни сменится подъемом после окончания карантинов, вскоре произойдет полный обвал на самое дно многолетней экономической депрессии.

Таким образом, возможен (но не обязателен!) сценарий, когда летом мы будем наблюдать некоторое восстановление после пережитых приключений; оптимизм и жажда жизни будут буквально пронизывать всё информационное пространство. Но вот потом, осенью 2020, ударит полноценный Мировой экономический кризис, с чем всех и поздравляю!



4.2. "Осень, осень, ну давай у листьев спросим..."

Странный, но реальный факт: чем теснее ты связан с рынком, тем труднее тебе распознать его безумство.

Майкл Льюис "Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы"





Почему я уверен в крахе именно осенью? А я и не уверен! Столь точные прогнозы не рисковал давать даже Нострадамус, не говоря уже о его менее удачливых коллэгах. Даже просто напророчить глобальный кризис без конкретных сроков – уже огромное достижение . Люди, которым это удалось в прошлый Кризис, стали известными медиа-персонами (Нуриэль Рубини), про них снимают фильмы с голливудскими звездами первой величины (The Big Short) и т.д. Разумеется, с моей стороны будет совершенно безответственно, высокомерно и тактически глупо называть тут точные сроки – всё равно если и угадаю, то случайно.

Однако на то, что нынешний Кризис имеет более серьезную подоплеку, чем карантинные шоки (а значит, не прекратится, когда карантины будут сняты) указывает множество факторов. Это и имевший место бум, и его явное окончание, и то, что с крайнего краха прошло более 10 лет (если судить по прошлым разам, нормальная длительность экономического цикла - именно 10 лет). При этом история показывает, что большинство кризисов случаются осенью. Судите сами:

2008. Так называемый "Ипотечный кризис" раскачивался еще с лета 2007, но вот биржевые индексы еще некоторое время продолжали расти, и только в октябре 2007 началось их сползание (на четверть за следующие 9 месяцев). Вначале падение воспринималось как "коррекция" после ралли прошлых лет, однако 15 сентября 2008 рухнул банк Lehman Brothers - один из крупнейших инвестбанков США. Банковская неделя 6-10 октября 2008 года принесла исторически максимальные темпы падение индексов на торговых площадках США. Мир погрузился в "Великую рецессию".

2000-2001. После бурного роста второй половины 90-х, биржевые индексы начала резво снижаться с осени 2000 (минус 15% за три осенних месяца). За ними стала медленно валиться и реальная экономика: десятилетний пик деловой активности в США пришелся на март 2001, после чего начался спад. События 11 сентября 2001 ускорили процесс. К концу 2002 фондовый рынок упал вдвое, а безработица выросла до 8%.

27 октября 1997 – крах азиатских фондовых рынков, запустивший Азиатский финансовый кризис 1997-1998 годов. Оттуда финансовая зараза пошла гулять по остальному миру, и в конце августа 1998 ряд стран бывшего СССР объявила дефолты по государственным обязательствам. Рубль мгновенно рухнул втрое, гривна – в 2,5 раза.

19 октября 1987 – "Черный понедельник", когда американские биржевые индексы неожиданно для всех упали на четверть (самое сильное однодневное падение в истории). Реальная экономика, понятное дело, после такого нежданчика тоже начала сползать, а очередной биржевой крах "Черной пятницы-тринадцатого" 13 октября 1989 вверг экономику США в двухлетнюю рецессию.

В октябре 1973 началось долговременный обвал американского фондового рынка – за последующий год S&P500 рухнул почти вдвое.

В октябре 1969 началось длительное обрушение фондовых индексов, потерявших треть за 9 месяцев.

Кризисы 1940-60-х, как и спад 1937-38 годов не имели выраженной привязки к фондовому рынку, а потому развивались без заметных точек слома, и мы вынуждены их пропустить.

Великая Депрессия началась после биржевого краха 24-29 октября 1929 года.

Банковско-биржевая паника 1907 года привела к падению фондовых индексов почти на 50% к пикам прошлого года и пришлась на, что неожиданно, тоже октябрь.

Паника 1890 началась после того, как английский Barings Bank 11 ноября объявил себя неплатежеспособным. Затем, в мае 1893 паника разразилась в Штатах, приведя к банкротствам тысяч компаний и банков.

Паника 1873 года была вызвана неумеренным строительством железных дорог в послевоенных США. Их было построено в несколько раз больше, чем нужно, развернулась жесточайшая конкуренция, которая привела к фактическому обнулению тарифов. Железнодорожные компании не могли выплачивать кредиты, их акции и облигации обесценились. Железнодорожное строительство и обеспечивающие его производства в то время были крупнейшей отраслью экономики США после сельского хозяйства, и проблемы здесь вызвали цепную реакцию на финансовых рынках. Из-за серии биржевых обвалов и громких банкротств, в сентябре 1873 Нью-Йоркскую биржу пришлось закрыть на 10 дней. Миллионы строителей, металлургов, машиностроителей и т.д., до того обеспечивавшие постройку 10-12 тысяч километров новых железнодорожных путей ежегодно, враз оказались без работы. Такое количество безработных привело к заметному снижению совокупного спроса и самой масштабной в XIX веке "Долгой депрессии".

Биржевая и банковская паника 1857 началась в августе и продолжилась осенью.

Банковско-биржевая паника 1847 началась в мае и продолжилась осенью.

Паника 1837 началась в декабре 1836 с краха фондового рынка, а весной следующего года распространилась на банки и всю экономику.

Паника 1825 года – октябрь-декабрь.

Итак, мы видим, что в большинстве случаев банковско-биржевая паника, являющаяся кульминацией Кризиса, приходится на осень плюс-минус месяц. Причем, наиболее зловещим месяцем тут почему-то является октябрь. Таким образом, назначая очередной мировой экономический кризис на осень с кульминацией в октябре 2020, я просто следую за статистической вероятностью. (Падение биржевых индексов на 30% в феврале-марте 2020 объявить Кризисом пока не корректно. Во-первых, это всё еще выглядит коррекцией от запредельных максимумов, а не падением на самое дно, которое в этот раз будет между 1000 и 1300 пунктов S&P500. Во-вторых, оно вызвано экстраординарными причинами, которые могут вскоре закончиться).

Почему именно осень такое опасное время – вопрос академический и на данном этапе развития сюжета совершенно неинтересный. Тут возможны любые псевдонаучные спекуляции – от привязки к Рош ха-Шана до окончания периода летних отпусков у спекулянтов. Хотя, скорее всего, дело в цикличности потребительского поведения: ближе к лету потребительские траты на товары длительного пользования всегда падают. В последний же год бума, когда после нескольких лет благоденствия все уже успели полностью затариться самыми изысканными смартфонами, холодильниками и стиралками, - покупки падают особенно. Осенью провал продаж становится виден в отчетах корпораций, что вызывает переоценку их акций и запускает самоподдерживающийся биржевой обвал.

Так вот, хотя вопрос о причинах кризисов – совершенно отвлеченный, предсказание точных сроков краха является глубоко практической задачей, так как до этого момент нужно успеть вывести из-под удара свои сбережения. Думаю, сделать это нужно срочно. А дальше - наблюдать. Полного восстановления к баксу по 24 и S&P500 по 3000+ точно не ожидается даже с победой над Вирусом. Но возможно (хотя и необязательно!) некоторое улучшение ситуации летом – и тут инвестору важно не попасться на удочку, снова войдя в высокодоходные рисковые активы с целью заработать. Лучше среагировать на неизбежный Кризис заранее, чем затянуть с покупкой долларов. При любом сценарии, к зиме ожидается 35+ со всеми вытекающими. Как говорится, запомните этот пост!

Судя по опыту нескольких предыдущих циклов, Кризис не наступает вдруг. Сейчас не 1929 год, и правительства имеют комплекс эффективных инструментов, могущих если не предотвратить, то смягчить Кризис, одновременно тормозя его наступление. Между началом стадии, когда пузыри начинают лопаться, а рынки перестают расти, и тотальным крахом всех рынков проходит обычно около года. Так было в крайний Кризис: летом 2007 завалился американский рынок недвижимости, потянувший за собой ипотеку и рынок деривативов. Но S&P500 продолжал рост аж до октября 2007, после чего, как-бы одумавшись, за 11 месяцев сполз вниз на четверть. По-настоящему же кризис проявил себя падающими банками и рухнувшими до дна биржевыми индексами лишь осенью 2008.

Как всегда Адам Смит прав, ждем большого, или очень большого шухера.

В предверии апокалиптических финансовых событий в ближайшие пол года, хотелось бы прочитать мнение насчет Украины. Не обязательно автора, но и других форумчан. Ведь наша с вами страна за последние лет 30 совсем осталась без жирка и возможностей противостоять экономическим кризисам, пандемиям. В уничтоженном "реформами" государстве любые, даже небольшие, кризисы могут иметь последствия связанные с существованием самого государства.



К примеру, в мае у большинства 50%+ населения закончатся средства к существованию, а карантин еще не закончится. Вероятен социальный бунт, он не особо страшен, но это только начало в цепочке событий. В сентябре им снова будет нужно отдавать больше 5млд баксов. Теперь мы уже можем вступить в политический кризис, в котором наполеончик потеряет власть. Возможен период хаоса, безвластия, пока страну не подберут Россия, ЕС, США. Возможно даже не целую страну, а без каких-то частей: Западной Украины, Буковины, Закарпаття...Такая нехорошая революционная ситуация складывается в стране до конца года. Что делать, куда бежать хз. ...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ... xpen_vam

Глава 3:

https://smithchenko.livejournal.com/4299.html

Там много графиков и матов - было лень вносить сюда. А потом она быстро стала неактуальной (потому что начала сбываться)



Там же и пропущенная Глава 5 (чистое хулиганство, которого я немного стесняюсь):

https://smithchenko.livejournal.com/4772.html .



Еще я есть в твиттере:

https://twitter.com/_smithchenko Глава 3:Там много графиков и матов - было лень вносить сюда. А потом она быстро стала неактуальной (потому что начала сбываться)Там же и пропущенная Глава 5 (чистое хулиганство, которого я немного стесняюсь):Еще я есть в твиттере: Меня зовут Смит. Адам Смит Адам Смит 16

І як Вам Жі-20? ОПЕК+?

Я з переляку раніше почав в захисні активи заходити. І ледь не продав, коли зростання майже не було.

Чуйка знову якось разом із лінню перемогли. Кризу, що насувається спостерігав у Європі. Бо у дуже навіть зростаючій Празі чи Барселоні магазини, бари і інші заклади закривалися і чомусь так і не знаходили нового власника?

От не встиг продати ще одну хату через карантин. Може ще встигну на "відскоку".

