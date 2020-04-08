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КРИЗИС 2020

КРИЗИС 2020
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Розділ для авторських текстів еспертів різних галузей економіки, фінансів, нерухомості та інше
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 09:43

Адам Смит

Я прочитал Ваши мысли по поводу нынешней ситуации.

правильно ли я что бакс и золото для вложения?

Почему не евро?

Бакс - не будет ли кидка от Трампа типа с введением новой валюты?

Спасибо.
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:46

Скопирую сюда, чтоб не потерялось

  чик написав:тут писал про совпадения, вчера встретил знакомую рентгенолога из интосаны, грит как только получили тесты больных сразу прибавилось, чего и следовало ожидать, а с описанными симптомами к ней приходили ешо в декабре - январе, точно не помнит...

1. Так может эта корона и была раньше. Просто только сейчас ВНЕЗАПНО "проснулись"
2. Если бы реально хотели "победить" или хотя бы значительно ослабить корону:
2.1. Делали бы тесты массово, пусть не всем, но при минимальном подозрении или вероятности
2.2. Обеспечили бы население и "социальную инфраструктуру" антисептиками, масками-перчатками. Пусть не по рекомендованным нормам, а хотя бы минимально.

А сейчас реально "каждый сам за себя", и "спасение утопающих - ...". Государство как обычно самоустранилось от решения проблемы. Но при этом не забывает загнать народ "под шконку" и даже пытаться на этом "стричь купоны"

3. Кризис и так уже давно намечался, мировая экономика была перегрета с помощью 300% долга по отношению к годовому ВВП, и никто не знал, что с этим делать.

Долг отдать, или хотя бы как-то компенсировать - не представлялось возможным. Показывать дальнейший "рост" было всё тяжелее, даже раздачей "бесплатных" денег.

И тут "на помощь" пришла корона, на которую можно всё списать, напечатать ещё денег, и "охладить экономику" загнав электорат под домашний арест.

А "илитка" пока будет "решать вопросы", а простолюдины не будут "путаться под ногами", и "расходовать ИХ ресурсы"

А если простолюдины "начнут что-то подозревать", то подогреют панику "новыми штаммами", и разными версиями вируса ("лёгочный", "желудочный", и т.п.)

ИМХО, мировая "илитка" ("золотой миллиард", или "миллион") увидели, что такими темпами ресурсы планеты (чистый воздух, вода, земля, и т.д.) скоро закончатся, и решили "обнулить" "лишних". А для "илиты" хватит и текущего уровня автоматизации производства, и возобновляемых источников энергии
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:53

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Які маєте пропозиції?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:06

  V2 написав:Які маєте пропозиції?

Если в общем: не поддаваться панике, не делать резких движений, никуда не спешить :)
По карантину: тоже всё предсказуемо - избегать скоплений людей, мыть руки, и т.п.
Я впринципе это и раньше делал

Кризис лучше встречать в кеше, или с кешем на текущих счетах (думаю доллары подойдут). Крупные покупки пока отложить

Этот кризис похож на прорвавший гнойник - всё это и раньше было, и назревало (проблемы почти во всех сферах, пузыри, назревающие банкротства, проблемы с экологией, города (мегаполисы) утопающие в мусоре т.д.) Просто сейчас прорвало всё в один момент. Но в общем-то мы и жили в этом кризисе и раньше, только он кое-как прикрывался. Ведь например банкротства авиакомпаний и туроператоров начались не с приходом короны, а раньше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:04

Re: КРИЗИС 2020

https://lb.ua/world/2020/04/14/455269_m ... chast.html

Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил списание части долгов 25 беднейших стран.


И вот только Украина просто богатейшая страна с мизернейшими долгами, которые нельзя было списать.
:arrow: Продолжаем (точнее наши продажные соросята-поросята-зеленята) дальше упорно сидеть на игле и вообще ничего не предпринимать чтоб с нее слезть.
Идеальная сейчас ситуация сложилась для того, чтоб предпринимать активные действия по выходу страны из "30 летней непонятной ситуации", так как уверен что США, Италии, Испании и прочие активно используют корону для достижения своих целей и получат в результате конечную выгоду (для своих стран) в долгосрочной перспективе. По крайней мере "имеют свой план и его придерживаются"
Но у нас - всё как обычно.
ДБЛБЛД
Alex2007
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