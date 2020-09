Форуми / Архіви / Експертна думка / КРИЗИС 2020 КРИЗИС 2020 + Додати

К.Маркс, Ф.Энгельс



Я не буду убеждать читателя с finance.ua, что перед Кризисом нужно выйти из "мягких" валют в пользу "твердых". Читатель не маленький, и помнит еще "доллар по 8", а то и по 5. Ему, как и ежу, понятно, что в кризис крепкие валюты будут чувствовать себя лучше, чем остальные. Но какую именно из них выбрать? Фунты стерлингов, швейцарские франки, японские йены и прочие австралийские доллары – для нас экзотика. Остаются евро и доллар США.

Эти две "твердые" валюты – наиболее доступное нашему человеку средство сохранить свои сбережения в условиях экономического шторма. Вот только при пристальном рассмотрении взаимных телодвижений этих, без сомнения, уважаемых валют, само понятие "твердой валюты" оказывается скомпрометированным. Например, в феврале 2017 года за евро давали 1,06 доллара, а через год – 1,23. Держатели евро заработали за этот период $170 на каждой тысяче ничего не делая, просто по факту обладания. А потом потеряли по соточке, когда в начале 2018 евро упал с $1,24 до $1,14... Аналогичные по амплитуде скачки не раз случались и в прошлые годы. При этом будет неправильно сказать, что эти валюты просто "танцуют" друг с другом, то повышаясь, то понижаясь, но в результате выходя на предыдущее значение. На двенадцатилетнем отрезке отчетливо видно стратегическое удешевление евро к доллару.



Мы видим, что колебания этих валют относительно друг друга могут составлять 10-15% за год даже в спокойные периоды. А что будет в условиях мирового экономического кризиса? Правильный ответ на этот вопрос принесет деньги буквально "на шару"! Неправильный - наоборот. (Спойлер; евро подешевеет к баксу; дальше можно не читать).

Итак, евро – это попытка создать идеальную валюту. Проблема любой "бумажной" валюты в том, что ей угрожает неконтролируемая эмиссия, вызывающая обесценение. Неважно, демократический строй в стране или авторитарный – у правительства всегда есть непреодолимое желание потратить чуть больше, чем приносят налоги. Эту разницу можно закрыть либо эмиссией, либо постоянными заимствованиями, которые через некоторое время придется закрывать снова таки эмиссией. Отсюда – инфляция всех "бумажных" валют, иногда ползучая, иногда – галопирующая (которой ни одна бумажная валюта в XX веке не избежала). Выход здесь был найден в том, чтобы забрать у вечно голодного правительства или печатный станок или, по крайней мере, право им распоряжаться. Так, в США денежными фабриками распоряжается ихний минфин (US Treasure), но разрешение на эмиссию фактически дается Федеральной резервной системой, управляемой коммерческими банками и общественностью. С евро та же фигня: это валюта пары десятков стран, однако решения о её эмиссии принимается Европейским центробанком, теоретически дистанцированным от ненасытных национальных правительств. Кроме того, страны, организовавшие евро, взяли на себя обязательства держать свои бюджетные аппетиты под контролем. В теории всё выглядело замечательно, но идеальная схема не выдержала столкновения с суровой европейской реальностью. Страны Южной Европы имеют более слабые экономики, чем Север, но их население, особенно неработающее, хочет жить не хуже каких-нибудь немцев или шведов.

Давайте по-простому. 120 соседей в типичном многоквартином доме решили организовать жилищный кооператив, чтобы экономить на коммуналке и самостоятельно решать вопросы облагораживания территории, ремонта подъездов и т.д. В теории это сделать просто. Но на практике среди соседей есть богачи, буйные алкоголики, отставные военные, хитрые пройдохи и нищие пенсионеры-коммунисты, которые считают, что им все должны. При этом все решения принимаются только единогласно. В общем, кто проходил через подобный травматический опыт - знает, насколько в этой жизни всё непросто...

Вступив в "Зону евро", страны Юга получили возможность делать заимствования в евро под смешные проценты и фактическую гарантию северных стран. До поры до времени всё работало, а чтобы лишний раз не нервировать "северян", южане местами подрисовывали свою макроэкономическую статистику. Но в 2008 бахнул первый в жизни единой европейской валюты глобальный экономический кризис – и все проблемы повылазили. Для точного отражения открывшихся обстоятельств даже была придумана аббревиатура PIGS – Португалия (P), Италия (I), Греция (G), Испания (S) – указывающая на страны с наибольшими проблемами (порядок букв в этой аббревиатуре как бы показывает, что об этих странах думают их более удачливые англоязычные соседи...).

Хуже всего сложилась ситуация в Греции, которая, потеряв доступ к заимствованиям, просто физически не смогла одновременно обслуживать свой раздутый внешний долг и не менее раздутую социальную сферу. Греки всю зиму 2008-2009 ходили на демонстрации, переходящие в погромы. Сменилось несколько правительств. Греция требовала от ЕС включить общий печатный станок в её пользу, угрожая разводом и тумбочкой между кроватями. Для €-зоны Греция – не самая ключевая страна, на неё приходится хорошо если 3% общей экономики (для сравнения на Германию – 30%). Однако выход страны из Еврозоны не предусмотрен организационно; технически он очень сложен и мог потрясти всю Европу до основания, приведя к полному распаду. И что тогда делать держателям разноцветных бумажек с символом "€"? Поэтому от Греции кое-как откупились, а вскоре кризис закончился, мировая экономика начала робко расти и другие южные страны решили свои проблемы более-менее самостоятельно. Точнее не решили, а отложили их на потом - до следующего Кризиса, который уже на пороге.

Очевидно, что на фоне всех этих романтических приключений, единой европейской валюте был нанесен удар, от которого она так и не оправилась. Если в июне 2008 (непосредственно перед острой фазой Кризиса) за евро давали 1,60 доллара, то осенью того же года – уже 1,26. Владельцы капиталов в евро за несколько месяцев потеряли до четверти своих сбережений! И хотя в дальнейшем евро ещё росло, докризисных уровней оно достичь уже не смогло, постепенно сползая к паритету с долларом (сейчас за евро дают $1,1 плюс-минус).

После 2008 финансовый сектор Европы постепенно восстановился, однако его фундаментальные проблемы никуда не делись и гарантированно вылезут при очередном кризисе! Если в грядущий кризис падение единой европейской валюты будет столь же решительным, как в 2008, евро может опуститься значительно ниже паритета (1:1) с долларом. В дальнейшем вполне возможен выход (или выпихивание) из "Зоны евро" нескольких южноевропейских государств, недовольных тем, что более удачливые страны их не спасают или не дают включить на полную мощность общий печатный станок. Вот выйдет Греция из Еврозоны - что тогда делать случайным держателям "греческих" купюр (номер начинается на "Y")? Ехать в Грецию, чтобы поменять на "новые драхмы"? Или греческая эмиссия "распределится" на остальные страны Еврозоны, автоматически вызвав там инфляцию в 3%? А если захочет выйти еще и неспокойная нынче Италия, под которую купюр (код "S") выпущено на-амного больше?

Что более страшно, экономический сепаратизм может охватить Север Европы (Германию, Бенелюкс, Финляндию), работящие народы которых не захотят больше кормить "бедный и ленивый" Юг.

Впрочем, единая европейская валюта имеет слишком много экономических преимуществ, чтобы от неё вот так вот массово отказываться. Поэтому шум, скандалы и разборки, скорее всего, не будут иметь системных последствий (типа обещаемого паникерами распада Еврозоны), но наверняка приведут к падению курса евро до исторических минимумов.

Экономика в США имеет примерно те же проблемы, что и в Европе – перегруженная социальная сфера, зашкаливающие долги, стареющее население, отток промышленности в страны второго-третьего мира и т.д. Однако эти, общие для развитых стран проблемы, в случае США проявляются значительно менее выражено. Например, для стран Европы, серьезнейшей проблемой является молодежная безработица: что в Швеции, что в Греции не работает и не учится до четверти (!!!) молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. И это не потому, что для них нет рабочих мест в принципе (миллионы мигрантов находят возможность трудоустроиться в Европе), а потому, что европейская молодежь считает ниже своего достоинства работать на относительно тяжелых, грязных, низкооплачиваемых работах "для мигрантов", или просто "ищет себя". В то же время, США вообще не знает такой проблемы, как повышенная (относительно других возрастов) молодежная безработица. Американская культура считает даже самые непрестижные работы более почетными, чем бездельничание, а американцев с младенчества (см. The Little Engine That Could, ср. с "Колобком") ориентируют на упорность в достижении жизненного успеха, выражаемого материальными благами.

Американский госдолг, которым любят пугать российские пропагандисты, вовсе не такой большой по сравнению с гигантским размером экономики Штатов (у некоторых европейских стран и Японии ситуация ЗНАЧИТЕЛЬНО хужее). К тому же по срокам погашения госдолг США растянут на 10-30 (!) лет (досрочные выплаты не предусмотрены). Средняя ставка по американским облигациям уже больше десятилетия находится на уровне или даже ниже долларовой инфляции - т.е. хитрые амеры еще и зарабатывают на том, что им занимают деньги! Уехавшие из Штатов простые и грязные промышленные производства третьего-четвертого технологического укладов замещены сверхприбыльными новаторскими компаниями. Главное, у Штатов существует единый политический центр принятия решений, поэтому их реакция на кризис будет намного более оперативной и адекватной.

"Но ведь из-за короновируса Штаты запустили печатный станок! " – скажет грамотный читатель. - "А впереди, если верить автору, еще Кризис. Что будет с долларом? Гипер-мать-её-инфляция?!".

Отвечаю. Из-за карантина и Кризиса все страны, включая что Россию, что Украину, что Еврозону, будут вынуждены, выражаясь образно, переводить печатные станки на трехсменный режим работы. То есть, если доллары и подешевеют – то только относительно самих себя в прошлом, а не в сравнении с так же (или сильнее) подешевевшими евро, рублями или гривнями. Но при этом Штаты - ЕДИНСТВЕННЫЕ, кто сможет сбросить "лишнюю" эмиссию за пределы страны. Все свеженапечатанные гривни, разумеется, останутся в Украине, а вот "напечатанные" доллары в большинстве уйдут за пределы США (например, в те же Россию или Украину, где в Кризисы спрос на твердую валюту как средство накопления резко повышается). Так, по официальным данным, более 80% бумажных долларов обращаются вне США.

Нечто похожее происходит и с американскими гособлигациями, спрос на которые в Кризис повышается, а ставки по ним резко падают в район нуля.



Причем даже следующая по значимости после доллара валюта – евро, уже такой финт ушами проделать не может. Длящееся последние 12 лет обесценение евро привело к бегству из "единой валюты" капиталов, расчетов, фондов (в 2009 в евро хранилось 28% валютных резервов государств, в 2015 – 19%; долларовые активы за тот же период "поднялись" с 62% до 66%).

Тут возникнет диалектический эффект самосбывающегося пророчества. ИСТОРИЧЕСКИ, доллар - "самый большой красавец на шоу ур**", каковыми являются все бумажные валюты. И в условиях кризиса богачи и национальные фонды из более стрёмных стран бросаются переводить свои сбережения именно в американские активы. Резко выросший спрос на доллары поддержит его даже в условиях серьезной эмиссии (которая, без сомнения, понадобиться, чтобы вытащить американский финансовый сектор из той трясины, куда он сам себя в очередной раз загнал). Удивительно, но в условиях обрушения американской экономики обычная запредельная эмиссия приводит к падению цен, а не инфляции!

Не верите? А посмотрите на график роста долларовой массы в крайний Кризис:



Чтобы выйти из "Великой рецессии" (широкая затененная область) с наименьшими для себя потерями, Штаты начали "печатать" доллары по-черному или как говорят в Штатах - "по-афроамерикански". С лета 2008 до лета 2014 денежная база увеличилась в 4,5 раза! В любой другой стране мира такие решительные выверты привели бы к абсолютно симметричной галопирующей инфляции. А вот в США во второй половине 2008 вообще наблюдалась дефляция (падение цен); в 2009 инфляция составила 2,72% (за год!), в 2010 – 1,5%, в 2011 – 2,96%, в 2012 – 1,74%. В 2014 и 2015 годовая инфляция была на уровне 0,7%. Долларовая инфляция за пределами США не рассчитывается, однако по ощущениям, за 12 лет международные (оптовые) цены в долларах заметно не выросли, а на некоторые товары (например, смартфоны или нефть) существенно подешевели. То есть постоянное расширение и углубление сфер мировой торговли и международных финансов (где используются, преимущественно, доллары) с легкостью абсорбировало "лишнюю" безналичную долларовую массу.

Кому-то в моих рассуждениях может показаться алогичным и в каком-то смысле несправедливым, что начинающиеся именно в американской экономике мировые экономические кризисы укрепляют американскую же валюту против других валют, а не наоборот. Но здесь Америка выступает в роли бугая, который, будучи уверенным в своих габаритах, ведет себя в баре развязно и втягивает свою компанию в большую драку, из которой (благодаря же своим габаритам) выходит наименее пострадавшим.

И еще одно. В Интернетах уже гуляет (а скоро начнет просто свирепствовать) слух, что США будут отказываться от доллара в пользу новой валюты. Подразумевается, что денежная реформа будет конфискационной для держателей долларов из других стран... Не ведитесь! Подобные слухи ходили и в крайний кризис — и что, ввели это ваше "Амеро"? Гипотетически, конфискационная денежная реформа позволит "аннулировать" где-то триллион наличных долларов, обращающихся за пределами США. Но такой кидок критически подорвет веру в США как в глобальный эмиссионный и финансовый центр, лишив Штаты, таким образом, где-то 3-5 триллионов ЕЖЕГОДНОЙ прибыли от осуществления глобальных финансовых операций. Поскольку финансовые услуги — важнейшая часть американского экспорта, дальше последует гарантированный "Закат Америки". То есть, никто в здравом уме не станет пилить сук, на котором очень удобно расселся. ради несчастного триллиона (=ВВП Штатов за 2-3 недели). В Вашингтоне сидят серьезные ребята, а не мелкокриминальная шушера!

Есть и еще одна опасность для евро. Кризис 2008 развивался постепенно (начиная с ипотечного кризиса лета 2007), однако в острую фазу он вступил в сентябре 2008 с банкротством крупного американского инвестиционного банка Lehman Brothers. Тогда американские монетарные власти стояли перед невеселым выбором: спасать банк за счет налогоплательщиков и других банковских групп, рискуя "заразить" и их, или дать банку обанкротиться, локализовав тем самым проблему, но и шокировав этим рынки (эта безвыигрышная дилемма замечательно нарисована в полудокументально-полупропагандистком фильме Too Big to Fail). Тогда было выбрано второе – и это вызвало крах всех рынков и несколько лет рецессии. Впрочем, и попытка спасти "Лехманов" вряд ли привела бы к другим результатам: банки занимают центральное место в финансовой системе, поэтому их проблемы автоматически становятся проблемами всей экономики.

Так вот, сейчас самым проблемным из мировых банков-гигантов выглядит немецкий Deutsche Bank. Этот коммерческий банк был основан полтораста лет назад, а с 1876 года он является крупнейшим в Германии и одним из наибольших банков Европы. Банк пережил два поражения Германии в мировых войнах, мегагиперинфляцию 1920-х, Великую Депрессию, нацистов, оккупацию и раздел страны, национализацию трети отделений, оказавшихся в Восточной Германии, теракты "Фракции Красной армии" и т.д. В общем, скотинка оказалась живучей! (Тут почему-то вспоминается рамштайновский клип Deutschland). Но в 2007 выяснилось, что банк по уши вляпался в американский ипотечный кризис, и с тех пор судьба "Дойча" покатилась по наклонной. Попытка перекрыть убытки заставляла банк впутываться во всё более сомнительные делишки (в том числе с участием не очень чистых российских денег), что приводило к еще большим убыткам и потере репутации. В настоящее время стоимость акций банка находится на нижайшей исторической отметке и составляет менее одной двадцатой (sic!) от пиков 13-летней давности. Причем никакой надежды на перелом динамики нет: только с 2018 года акции банка упали в 3 раза — и это фоне стремительного роста всех остальных акций и бирж.



То есть, рыночные игроки, потратив сотни часов на оценку финансовой отчетности "Дойча", оценили его перспективы как паталогоанатомические. Очевидно, что любые макроэкономические потрясения "Дойч" просто добьют, что, в свою очередь, усилит кризис в Германии и Европе в целом. Спасти банк за государственный счет, не уничтожив при этом "монетарную стабильность", тоже не удастся – слишком уж он большой (~1,5 трлн евро долгов). Что характерно, Deutsche Bank в три раза больше, чем Lehman Brothers, чьи проблемы обрушили мировую экономику в прошлый Кризис. Deutschland, Deutschland über allen...



Вывод: Евро слабее доллара по двум причинам. Во-первых, американская экономика более динамичная и сильная, чем европейская. Во-вторых, в ситуации глобального экономического кризиса от всех без исключения стран будут требоваться слаженные, решительные действия с болезненными последствиями. Но есть серьезные опасения, что в Кризис каждая страна еврозоны начнет "тянуть одеяло на себя", вместо того, чтобы идти на непопулярные меры. В США же, ввиду очевидной централизации власти и доминирования правоцентристской идеологии, с принятием сложных решений всегда было проще... Поэтому, если Вы верите в скорый мировой экономический кризис, то срочно рекомендую избавиться от сбережений в евро, полностью перейдя в американские доллары.



Важное замечание. У прочитавшего этот текст может сложиться впечатление, что я, уподобясь российскому телевидению, в красках расписываю Закат Европы. Отвечаю. Да, у Европы есть проблемы, в том числе экономические. Они, по моему мнению, намного глубже проблем США, поэтому я и вижу доллар более перспективной валютой-убежищем, чем евро. Но проблемы есть абсолютно у всех стран, и европейские не идут ни в какое сравнение с тем звездецом, который творится в большинстве государств второго-третьего мира. Европейский регион, при всей его кажущейся проблемности, – один из немногих островков стабильности в бушующем вокруг океане человеческого варварства. Если говорить языком цифр, то как бы сильно во время мирового экономического кризиса не упала единая европейская валюта к доллару, валюты остальных стран упадут значительно сильнее. Бернард Шоу





Альтернативой доллару (за который я усиленно агитировал в прошлой главе) является золото. В кризис оно обычно выражено дорожает не только по отношению к слабым валютам, но даже к вечнозеленому красавцу. Объяснение этому процессу простое и логичное, как Третий закон Ньютона.

Когда экономика растет, золото не сильно пользуется спросом. На акциях или долговых активах можно заработать несколько процентов годовых, а вот лежащие в сейфе золотые слитки если что и принесут, то только озабоченность за их безопасность. Зато, когда в кризис почти все валюты падают из-за массированных эмиссий, а паникеры в очередной раз предрекают конец цивилизации, золото кажется подкрепленным историей островком стабильности посреди залпом лопающихся пузырей.

Причем, основной спрос на золото в последние время предъявляют жители глубоко развивающихся стран, прежде всего - азиатских. С одной стороны, они в последние два десятилетия достаточно разбогатели, чтобы думать о сбережениях. С другой стороны, национальные валюты таких стран по прежнему очень нестабильны (особенно в кризисные периоды), а "твердая" валюта не всегда доступна. Так, по оценкам, жительницы одной лишь нищей Индии имеют в драгоценностях (которые одновременно являются и средством сбережения) порядка 20 тыс. тонн чистого золота, что превышает суммарный вес государственных золотых запасов стран "Большой семерки". Можно ожидать, что услышав о мировом экономическом кризисе, миллиарды азиатов бросятся менять свои стремительно дешевеющие фантики на ювелирку по любой цене и с предсказуемым результатом для мировых цен.

Вспомним опыт прошлых кризисов:



После двух десятилетий застоя, золото стало расти в цене аккурат с сентября 2001 года. Ну, помните: самолеты, таранящие небоскребы, падение рынков, рецессия, "Война с терроризмом", вторжение в Афганистан и Ирак, неконтролируемый взлет американского госдолга, чтобы все эти приключения оплатить и т.д. Одновременно — стремительно развивающаяся (и, соответственно, богатеющая) Азия. До лета 2007 золото успело подорожать вдвое, и тут бахнул "Ипотечный кризис". В воздухе отчетливо запахло полноценным кризисом — и золото продолжило дорожать. Но это, как выяснилось позже, были только цветочки.

В первой половине 2008 (непосредственно перед началом острой фазы последнего кризиса) золото стоило около $600 за тройскую унцию (31 грамм). Однако с осенним обвалом мировых рынков началось стремительное ралли презренного металла, и в августе 2011 его цена составила уже $1.800. Рост в три раза за три года – серьезная заявка на победу, особенно если учесть, что остальные активы в цене только падали. Правда, потом (с 2012) мировая экономика оклемалась, акции стали приносить дивиденды, облигации – проценты и т.д., а не приносящее никакого дохода золото перестало быть таким уж привлекательным. Инвесторы начали массово от него избавляться, и золото надолго "подешевело" до $1200-$1300 за унцию (что "всего" вдвое выше докризисных уровней).

Есть подозрение, что в этот Кризис золото в общих чертах повторит свое беспорядочное поведение по сценарию прошлого раза. Чем глубже и дольше будет рецессия – тем выше оно взлетит в цене. Будет ли этот рост в 1,5 раза за три года или в 2 раза за год – непредсказуемо. Но совершенно точно, что в кризис золото дешеветь не станет, поэтому инвестиции в него, по крайней мере, не принесут убытков! Негарантированная, но весьма возможная прибыль с гарантией безубыточности посреди экономической катастрофы – это просто мечта инвестора!

[Лирическое отступление. Почему золото так ценно? Оно очень редко? Нет! В распоряжении человечества на сегодня находится около 200 ТЫСЯЧ ТОНН золота и ЕЖЕДНЕВНО добывается еще порядка 10 ТОНН. Многих металлов в нашем распоряжении меньше, но стоят они дешевле: ртуть, например, или платина. При этом золото, в отличие от той же платины, почти не используется в утилитарных целях. Разгадка ценности золота кроется в темных глубинах нашего бессознательного. Почему-то Homo sapiensам приятно смотреть на золото, и тем более обладать им. Поэтому в различных культурах, исторически никак не связанных, именно золото издревле использовалось для украшения людей и мест культа, выступало символом власти и богов (сравните античную/средневековую Европу, доколумбовую Америку и Юго-Восточную Азию). Является ли эта страсть к золоту причудой нашей эволюции или нас такими создали – вопрос для инвестора совершенно неважный. Главное, что этот иррациональный механизм даже не навязан культурой, а, судя по всему, зашит в наших генах! И значит, золото будет цениться до тех пор, пока человечество в основной массе полностью не овладеет своими первичными инстинктами. Но до этого торжества духа (или разума) еще ооочень далеко].

В прошлой главе я убеждал читателя, что разворачивающаяся сейчас жесткая эмиссия доллара не приведет к его обесценению – мол, остальные страны тоже будут вынуждены прибегнуть к "карантинной" эмиссии и все валюты обесценятся симметрично. То есть доллар НЕ потеряет в цене относительно других валют, хотя и несколько обесценится относительно себя самого в докризисном прошлом. И вложения в доллар всё равно связаны с некоторыми потерями. Но тогда золото по сравнению с долларом выглядит привлекательнее! Его нельзя эмитировать по желанию правительств. То есть, денежная масса увеличится, а количество золота останется примерно на прежнем уровне (ежегодная добыча в пару тысяч тонн ничтожна по сравнению с общим количеством находящегося в распоряжении человечества "благородного"/"презренного" металла в 200 тысяч тонн). Короче, если хотите защититься от эмиссии – Вам нужны не доллары, Вам нужно ЗОЛОТО!

На вопрос "ЧТО лучше всего покупать накануне кризиса" мы уже ответили, остались практически вопросы "Где?" и "Когда?".

Где/Как купить золото? Вопрос поставлен неправильно! Правильно будет: "Как купить золото, чтобы его потом продать?". Напомню, что захомяченное золотишко надо будет сбросить до того, как послекризисная депрессия закончится и оно начнет стремительно дешеветь (это произойдет примерно через 1-3 года после старта Кризиса).

Банки продают слитки золота от грамма до килограмма, но никто не обязывает их выкупать проданные слитки обратно, особенно когда с деньгами у банка – напряжёнка (а напряжёнка будет всё время послекризисной депрессии, т.е. именно тогда, когда золото будет пребывать на максималках). Маржа (разница между ценой покупки и продажи) у банков обычно превышает 10%. Заявиться с "чужим" слитком в другой банк — нарваться на совершенно неприличную маржу. Банк, продавший Вам слиток вполне может перестать существовать – и куда тогда обращаться? В ларек скупки ювелирного лома возле метро? В принципе, золотые слитки можно купить/продать по объявлению в Интернете – но это совсем уж приключение. В общем, со слитками сплошные проблемы, с которыми рекомендуется связываться лишь людям грамотным и хорошо вооруженным.

Кому хочется жизни попроще - можете купить "Інвестиційні монети НБУ «Архістратиг Михаїл»". Цимес в том, что НБУ не только продает их, но и выкупает по первому требованию (теоретически). Цена монет полностью коррелирует с ценой золота на Лондонской бирже. Правда, НБУ набрасывает свою маржу (разницу между ценой покупки и продажи) минимум в 8%, поэтому чтобы выйти в плюс, нужно дождаться роста цены золота на большую величину. И ждать, быть может, придется некоторое время. То есть это не доллары, которые сегодня купил, а через неделю сбросил в первом попавшемся обменнике и остался при своих...

Полезные ссылки для начинающего спекулянта:

https://old.bank.gov.ua/control/uk/bullioncoin/registry/today

https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=106732&cat_id=104647

https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=112714&cat_id=112713

Когда покупать золото? Можно прямо сейчас. Правда, вот прямо сейчас ни банки, ни НБУ золото не продают из-за карантинов; но карантины же когда-то закончатся?!

Можно подождать до глубокого лета. По моему предположению (см. Главу 4) летом нас ждет некоторое успокоение: карантины сойдут на нет, экономика начнет восстанавливаться, а смертельная рана, нанесенная ей пандемией, проявится только осенью. То есть, летом может быть некоторое падение цен золота до допандемических.

(Тут и далее я говорю о цене золота в долларах за тройскую унцию. Актуальные цены в реальном времени можно наблюдать, например, тут: https://ru.investing.com/commodities/gold . И пусть Вас не смущает странное слово "фючерс" в заголовке – 3-месячный фьючерс отличается от цены на сейчас на сотые доли процента, которыми можно пренебречь).

Но корректировки золотых цен летом может и не произойти. Слишком многие игроки на рынке ожидают Кризис. И тогда их массовый выход в золото (уже начавшийся, судя по взлету цен с начала года) – логичен, потому что это ЕДИНСТВЕННЫЙ актив, дорожающий во время острой фазы кризиса.

Впрочем, есть и другой (негарантированный!) шанс скупиться по-дешевке. На первом этапе прошлого кризиса золото парадоксально падало в цене:



Провал пришелся на страшный для бирж октябрь 2008 – то есть вопреки всем приведенным выше рассуждениям золото падало вместе с акциями. Такое странное поведение можно объяснить тем, что теряющие вкладчиков инвестфонды были вынуждены обналичивать свои золотые запасы, чтобы избежать дефолтов. Но затем золото быстро и надолго перешло в противофазу к фондовому рынку, вновь начав расти под давлением панического спроса из развивающихся стран. Будет ли в нынешний Кризис такая же картина маслом – сказать затруднительно. Но шансы на повторение общей схемы – есть.

Короче, "ловля пиков" – это для начинающих (непуганных) инвесторов или для людей с характером игрока. Все остальные могут войти в золото как можно быстрее. И неважно, что в августе или сентябре золото может стоить дешевле, чем сейчас (а может и не стоить). Важно, что в следующем году оно будет ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже. А горевать о недополученной прибыли – это точно для лохов! Вход по цене до $1800 даст хороший плюс при любом развитии событий. Но пытаясь поймать котировки значительно ниже, можно их и не поймать – и тогда придется отказываться от заманчивой перспективы заработать на золоте или покупать по $2000 без гарантированной прибыльности.

Кстати, потом придется так же искать "точку выхода". "Продать по 2.200? А может оно еще подорожает? А может наоборот начнет дешеветь?". Пик в любом случае не поймаете, поэтому если вы не готовы радоваться заработанному сильнее, чем переживать из-за недозаработанного – остановитесь на вечнозеленых долларах и не травите душу!

И, пожалуйста, не рассчитывайте, что какой-нибудь аналитик (например, я) сможет вам порекомендовать точные точки входа-выхода (пики на будущем графике). Не сможет! Тот, кто умеет "ловить пики" – быстро и просто становится миллиардером. Есть у Вас знакомые Форекс-миллиардеры? Вот их и спрашивайте. А я, скорее всего, будут рекомендовать продавать сразу после 2.300 – и пофиг, что золото почти гарантированно дойдет до 2.500!

Инвестиции в золото требуют спокойного ожидания его роста. В прошлый кризис золото постепенно росло в цене целых 3 года: с осени 2008 по лето 2011. Рост в 2 раза за 3 года, когда вокруг всё падает – неплохой результат. Однако 3 года — это большой кусок жизни! Еще раз обращаю внимание: проблема инвестиций в золото — в высокой марже. Его не удастся, как доллары, скинуть без потерь когда захочется. Нужен будет рост цены хотя бы на 10%, а этого ждать, возможно, придется долго. Поэтому, если у вас в планах второй шаг агрессивных инвестиций в Кризис (например, покупка недвижимости) – золото не самый однозначный вариант. "Окно" для покупки недвижимости (когда бакс скакнул, а гривневые цены "первички" – еще нет) будет узким, буквально пара дней, – и его нужно поймать. С долларами это сделать просто: продал валюту на панике - вложился в "метры" на дне - PROFIT! Но не факт, что цена золота к моменту "окна" уже начнет расти. Например, в прошлый кризис такое "окно" по недвиге пришлось на октябрь-ноябрь 2008. Но на этот же период пришлось ситуативное падение цен на золото (см.график выше)! Кроме того, не факт что в кризис вообще удастся по первому желанию продать золото – процесс может растянуться на недели и "окно" успеет захлопнуться.

Якщо говорити про ситуацію з крос курсами, то треба розуміти, що валюти є різні. Є ВКВ (при чому різної значимості, адже не всі ВКВ в однаковій мірі і рівних співвідношеннях використовуються світовою економікою) серед яких є своя каста валют-схованок від ризиків; є сировинні валюти (і вони також суттєво відрізняються: канадський чи австралійський долар буде вести себе значно по іншому ніж песо, в’єтнамський донг чи азербайджанський манат), є валюти, які знаходяться між цими категоріями як от російський рубель, який фактично випав з переліку ВКВ, чи китайський юань, який пробує входити у найвищий клуб; є решта маргінальних валют; є валюти державні а є валюти наддержавних квазіутворень.

Емітують валюти зараз практично всі вагомі економіки світу, адже вони зупинилися чи призупинилися і утворилися тимчасові дири в бюджетах та зменшилася швидкість обертання грошей. Тому, перш за все, треба глянути відсоткову долю конкретної емісії до вже існуючої грошової маси чи до об’єму річного ВВП, а тоді вже дивитися решту чинників.

Серед ВКВ найбільше надрукували США і їх валюта мала б всі шанси стати найдешевшою, але це не вигідно Вашингтону через величезний зовнішній борг. Як тільки долар стане дешевіти, він (борг) втратить свою привабливість і стане не таким цікавим і вигідним вкладенням, ще дві дрібніші причину я недавно описував. Євро також не зможе сильно подешевшати через те, що далеко не всім країнам ЄС цікаве дешеве євро (якось я у гілці ЛОБа це дуже детально описував), крім того, євро є дешевою валютою через низькі чи від’ємні ставки і коли настає час інвестувати і розвиватися, євро починає користуватися попитом, що піднімає його ціну. Зараз доля євро не визначена через загострення фундаментальних протиріч і проблем в ЄС. Японська єна чи швейцарський франк є валютами-схованками і коли є високі ризики чи погіршення світової ситуації (як зараз) вони ростуть більше інших.

В умовах перезапуску світових економік і росту споживання нафти, феруму і інших сировин, їх ціна виросте, що потягне за собою сировинні валюти і їм буде важко девальвувати на основі емісії чи валютних воєн.

Решта зачухані емерджени, враховуючи і нашу грн. будуть дуже сильно залежними від того, на скільки товари економік, які вони обслуговують, випустять на зовнішні ринки. Тобто, на скільки їх економікам дадуть повторно «глобалізуватися».

Але, оскільки Україна є ареною одного з активних міжнародних протистоянь, у нас ще багато чого буде залежати від прихильності і участі двох «добрих» сторін з трьох учасників протистояння, та розвитку відносин між Берліном і Москвою.



Виходячи з усього вище описаного, я не чекаю якихось кардинальних змін крос курсів світових валютних пар через емісії. Через це і по грн. завжди підкреслюю, що чиста емісія, без врахування інших вагомих чинників – це не привід для девальвації.

Більше того, більшості країн світу, навіть Китаю, для того, щоб купити щось цінне (особливо технології) потрібні долари США. Тому, жодна країна з топ 20 чи навіть топ 50 не зацікавлена в серйозному погіршенні ситуації чи в якихось серйозних війнах в будь якій сфері. Коли я описував природу сучасних криз, я писав, що справжня війна (а сучасні війни це далеко не військові дії) не вигідні жодному багатію-впливовій особі на землі, адже вона принесе втрат в рази більше ніж виграшу.



Якщо ж мова йде про диверсифікацію портфелю для мінімізації втрат, то тут все залежить від ваших можливостей і мобільності. Адже є досить стійкі екзотичні ВКВ чи перспективні сировинні, але вони мало ходові на наших теренах і це зменшує їх цінність в моменти необхідності швидко конвертувати.

З такими речами як швейцарський франк чи золото на максимумах чи дуже високих рівнях треба бути обережним. Євро залишається в зоні серйозних ризиків. В даному випадку, можливо, є зміст глянути на мало обговорювані валюти як от польський злотий, який досить прив’язаний до євро, але у випадку серйозних траблів в ЄС може сильно виграти, чи фунт або канадський долар.



П.С. все написане при умові збереження хоча б сьогоднішньої політико-економічної ситуації в світі. У випадку, якщо протистояння США – Китай – Іран – Росія (Німеччина), Росія – США – Саудівська Аравія – Ізраїль, Китай – США – Росія з активним підключенням Туреччини до мінімум двох, розвалять весь чинний світо устрій (а передумови уже є), то все буде зовсім по іншому… Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. orest 10

Форумчанин року Повідомлень: 3701 З нами з: 10.03.14 Подякував: 2907 раз. Подякували: 3702 раз. Профіль 2 4 18 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 тра, 2020 10:55 orest написав: Щодо оптимального кошика на даний час, з метою мінімізації втрат та страшилок про "крах долара", катастрофічні девальвації валют через емісію. Трохи думок. , з метою мінімізації втрат та страшилок про "крах долара", катастрофічні девальвації валют через емісію. Трохи думок.



И какой "оптимальний кошик"? И какой "оптимальний кошик"? Украина - богатая страна!

Форумчанин року Повідомлень: 3701 З нами з: 10.03.14 Подякував: 2907 раз. Подякували: 3702 раз. Профіль 2 4 18 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:00 orest

Чи час продавати питання спірне, а от купувати вже ризиковано. Rostok Повідомлень: 88 З нами з: 05.06.10 Подякував: 60 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:59 xpen_vam написав: Как всегда Адам Смит прав, ... Как всегда Адам Смит прав, ...



Адам Смит как всегда - лев, потому что пишет раз за разом нелепое.



Ну хоть бы



Соответственно, в перспективе гарантированно вырастет и курс - с 25-27 грн сейчас до 33-37 грн за доллар.



