Вартість електроенергії для промислових споживачів України

вдвічі підняли прайскепи на РДН - наскільки реально подорожчає е/енергія подивимось. бо умовно кажучи РДН - лише половина складової повної вартості.
так що заголовок трохи хайповий
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 27 чер, 2023 13:53
вдвічі підняли прайскепи на РДН - наскільки реально подорожчає е/енергія подивимось. бо умовно кажучи РДН - лише половина складової повної вартості.
так що заголовок трохи хайповий
Додано: Вів 04 лип, 2023 21:21
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
давненько тут не був
а що з подорожчанням е/енергії?
перші дні показують, що ціна РДН піднялась десь на 1 грн/кВт*г без ПДВ. десь 3,95 грн без ПДВ проти 2,97 у червні. тобто кінцева ціна була 5,5 грн з ПДВ - стане 6,7 грн з ПДВ - зростання десь 20%.
враховуючи, що з початку війни ціна не піднімалася - то не так вже й багато
Додано: Вів 04 лип, 2023 23:40
Shaman
Як я розумію - всюди по різному
В червні оплатив по 4,67 без ПДВ
На липень передоплату виставили по 4,80 без ПДВ
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