Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Вів 02 вер, 2025 17:33

Shaman написав: у вас ПДВ на витрати? у вас ПДВ на витрати?

Ох мені ці круть верть в оподаткуванні....1 Є два підприємцяодин за загальній системідругий на єдиному3група під 5%2 Той що на загальній , ПДВ відшкодовує на те що купує.... але на ДОДАНУ ВАРТІСТЬ(націнку) йому ПДВ також нараховують і він його сплачує...Тобто його заробіток зменшується на розмір ПДВ3 Той хто на єдиному 5%.... тому взагалі пофіг що він може відшкодувати -він то платить з обороту....Так він може перейти на 3%+ ПДВ... -стане платити ще більше.Можете показати де в цій схемі мені вигідне ПДВ ?ПСтак у нас дешевша енергія, але я не вважаю за коректне ціни порівнювати напряму...За винятком якщо виражати свій заробіток в витраченому часі....Тоді витрати часу який пішов на оплату енергії треба порівнювати з такими самими витратами часу за кордоном і ці години порівнювати.Чомусь мені здається що порівняння буде не на нашу користь..Але для цього є право на влаштування приватної СЕС чого в Європах думаю не так легко зробити.