Вартість електроенергії для промислових споживачів України
Ох мені ці круть верть в оподаткуванні.... 1 Є два підприємця один за загальній системі другий на єдиному3група під 5% 2 Той що на загальній , ПДВ відшкодовує на те що купує.... але на ДОДАНУ ВАРТІСТЬ(націнку) йому ПДВ також нараховують і він його сплачує... Тобто його заробіток зменшується на розмір ПДВ 3 Той хто на єдиному 5%.... тому взагалі пофіг що він може відшкодувати -він то платить з обороту.... Так він може перейти на 3%+ ПДВ... -стане платити ще більше.
Можете показати де в цій схемі мені вигідне ПДВ ? ПС так у нас дешевша енергія, але я не вважаю за коректне ціни порівнювати напряму... За винятком якщо виражати свій заробіток в витраченому часі.... Тоді витрати часу який пішов на оплату енергії треба порівнювати з такими самими витратами часу за кордоном і ці години порівнювати. Чомусь мені здається що порівняння буде не на нашу користь.. Але для цього є право на влаштування приватної СЕС чого в Європах думаю не так легко зробити.
Натомість. Перемога! Ціни на газ зафіксовано. Щастя популізму крокує країною.
Знову буде шалена різниця цін на газ для населення і промисловості. Знову згадаємо «справу Фірташа», коли газ йшов трошки не туди? І це все точно не сприятиме ощадливому споживанню. А отже, буде посилювати дефіцит.
Отже, це рішення призведе до посилення дефіциту, зростання корупційних ризиків, більших витрат платників податків України, які так чи інакше за все заплатять (звісно, якщо раптом ми не отримаємо $1−2 млрд гранту від норвежців). Але мріяти можна.
І знову ці кляті популярні рішення замість правильних. Знову цей привид виборів, до яких як до неба рачки.
То ми хочемо мерзнути, не маючи дешевого газу. Чи хочемо бути в теплі і мати цей газ?
Ірина_ Якби вони підійшли креативніше... Наприклад Якщо ГЕНЕРАЦІЯ наприклад СЕС знаходиться за 20 км від споживання , при умові наявності на обєкті споживання акамулюючих систем які можуть акамулювати 100% згенерованого... От тоді лафа Розміщуєш СЕС на ДЕШЕВІЙ приміській території , яка генерує ( при чому розміщуєш з надлишком бо земля дешева) , а споживаєш в місті (там де працюєш) , а піки зглажуєш системою акамулювання.... При чому до системи акамулювання має доступ оператор ринку і з допомогої неї зглажує ті чи інші нерівності на ринку....
ПС єдине що множить на нуль так це сума від 1 000 000 євро.... Скільки тих кому потрібна потужність генерації 5 Мвт і хто витрачає 450 000 квт*год в місяць ? А це якраз літні параметри СЕС+Акамулятори за 1 млн євро..... А от сотню в десять разів менших , чи тисячу в 100 разів менших -Ви знайдете швидше, бо 4000-5000 квт*год в місяць це практично вся сфера торгівлі і послуг....
vt313 написав:Якщо підняти ціни на газ, то прийдеться повисити зарплати. І це буде більший удар по бізнесу, чим низькі ціни для населення.
Може по -порядку 1 Якщо підняти електроенергію для населення з 4 до 10... то тоді треба опустити ціну на електроенергію для бізнесу з 15 до 10 (бізнес споживає енергії більше ніж населення в нормальні роки , тому для компенсації росту зарплат -гроші в бізнеса знайдуться...) 2 Відразу правда при цьому треба подумати про компенсацію податків з зарплати. Але простий приклад в мене Магазин споживає 2000 квт*год Якщо зменшити ціну електрики на 5 грн - отримаю 10 000 грн додаткових(втрачу 1667 грн кредиту ПДВ), тобто в плюс 8330 Якщо направлю їх працівникам то заплачу ЄСВ 1800 грн , і зніму з їх зарплат ПДФО і Військовий ще 1500 На руки 5000 для пяти осіб Це приблизно повна компенсація росту на 5 грн для 200 квт*год Так як в квартирі живе парочка працюючих - то все ніби скомпенсовується+ Бюджет отримує більше за рахунок податків з зарплат (нагадаю що зарплата це найвище оподаткований дохід населення)