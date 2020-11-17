RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки для вашого гаманця
/
Возврат денег за
подписку Sweet.tv

Возврат денег за подписку Sweet.tv
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 08:04

Несанкционированное списание средств и отмена подписки

несанкционированным списанием средств с моей банковской карты.
sergeyduga
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.06.26
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Почему умирает Днепр и сколько нужно денег,...
D2 » Суб 02 жов, 2021 11:52
3 2985
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 жов, 2021 12:23
summagisdives
Публичный сервис для сбора денег - посоветуйте
mustbe » Вів 17 лис, 2020 16:02
3 3182
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 січ, 2021 09:52
nopm777
Sweet.tv
irina_bondarenko » Суб 21 лис, 2020 10:39
0 1744
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лис, 2020 10:39
irina_bondarenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11673)
19.06.2026 10:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.