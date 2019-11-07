Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Потребление э/э в Украине в январе-июле 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,2% (на 5 млрд 186,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 89 млрд 179,1 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Минэнергетики.
Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 6,5% (на 4,4 млрд кВт-ч) – до 72 млрд 437,9 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6,3% – до 30 млрд 207,3 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 16 млрд 791,1 млн кВт-ч (+5,1% к январю-июлю-2020), топливная – 1 млрд 902,6 млн кВт-ч (+2,6%), машиностроительная – 2,068 млрд кВт-ч (+14,2%), химическая и нефтехимическая – 2 млрд 557,7 млн кВт-ч (+9,5%), пищевая и перерабатывающая – 2 млрд 404,3 млн кВт-ч (-1,8%), строительных материалов – 1 млрд 492,2 млн кВт-ч (+20,3%), другая – 2 млрд 991,4 млн кВт-ч (+8,1%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1 млрд 982,8 млн кВт-ч (-7,1%), транспортные – 3 млрд 524,7 млн кВт-ч (+9,4%), строительные – 629,9 млн кВт-ч (+17,8%).
Население страны за семь месяцев этого года потребило 22,661 млрд кВт-ч (+5,3%), коммунально-бытовые потребители – 8 млрд 664,1 млн кВт-ч (+7,5%), другие непромышленные потребители – 4 млрд 768,1 млн кВт-ч (+15,1%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам семи месяцев снизилась с 41,8% до 41,7%, а доля населения – с 31,6% до 31,3%.
В июле-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 5,5% (на 634,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 12,095 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 2,4% (на 222,6 млн кВт-ч), до 9 млрд 647,2 млн кВт-ч.
Производство электроэнергии в ОЭС Украины в январе-июле 2021 года увеличилось на 6,2% (на 5 млрд 294,9 млн кВт*ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 90 млрд 292,6 млн кВт*ч, свидетельствуют оперативные данные Минэнергетики.
Атомные электростанции (АЭС) за семь месяцев увеличили выработку электроэнергии на 7,2% – до 48 млрд 434,1 млн кВт-ч. В частности, производство на Запорожской АЭС составило 19,47 млрд кВт-ч (+21,4% к январю-июлю-2020), Южно-Украинской – 10 млрд 812,3 млн кВт-ч (-0,5%), Ривненской – 11 млрд 583,2 млн кВт-ч (+4,2%), Хмельницкой – 6 млрд 568,6 млн кВт-ч (-8,5%).
Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 3,6% – до 26 млрд 799,5 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 2,3% – до 20 млрд 937,1 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 20,1%, до 5 млрд 862,4 млн кВт-ч.
Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 60,7% – до 6 млрд 991,4 млн кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 8,1% – до 1 млрд 11,8 млн кВт-ч.
Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) увеличилось на 7,8% – до 7 млрд 55,8 млн кВт-ч.
Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,6% (в январе-июле-2020 – 53,2%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 29,7% (32,7%), ГЭС и ГАЭС – 7,7% (5,1%), блок-станций – 1,1% (1,3%), альтернативных источников – 7,8% (7,7%).
В июле 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины увеличилось на 7,8% (на 901,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 12,467 млрд кВт-ч.
Кроме того, отпуск тепловой энергии за семь месяцев возрос на 12,5% (на 1 млн 545,8 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13 млн 894,7 тыс. Гкал.
АЭС и ВИЭ росла, ТЭС+ТЭЦ падали - потребности в импортном топливе снижаются.
The most-traded iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange slumped as much as 4.2% to 814 yuan ($125.66) per tonne on Friday, before closing down 0.9% at 842 yuan per tonne. For the week, iron ore futures declined 8.2%.
Із тим, що вони обвалили січевий фьючерс до 125 - ніхто не вкладатиметься в нові проекти. Всі отримані гроші підуть в ремонти/реконструкцію/енергозбереження. Не виключаю, що ремонти будуть спеціально розтягнутими.
Грубо кажучи - в Бразилії посуха, не вистачає води для ГЕС, гірничо-збагачувальні підприємства споживають дуже багато електроенергії. Так от вугілля для ТЕС, щоб компенсувати нестачу ГЕС - не закупатимуть.
Потребление э/э в Украине в январе-июле 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 6,2% (на 5 млрд 186,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 89 млрд 179,1 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Минэнергетики.
Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 6,5% (на 4,4 млрд кВт-ч) – до 72 млрд 437,9 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6,3% – до 30 млрд 207,3 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 16 млрд 791,1 млн кВт-ч (+5,1% к январю-июлю-2020), топливная – 1 млрд 902,6 млн кВт-ч (+2,6%), машиностроительная – 2,068 млрд кВт-ч (+14,2%), химическая и нефтехимическая – 2 млрд 557,7 млн кВт-ч (+9,5%), пищевая и перерабатывающая – 2 млрд 404,3 млн кВт-ч (-1,8%), строительных материалов – 1 млрд 492,2 млн кВт-ч (+20,3%), другая – 2 млрд 991,4 млн кВт-ч (+8,1%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1 млрд 982,8 млн кВт-ч (-7,1%), транспортные – 3 млрд 524,7 млн кВт-ч (+9,4%), строительные – 629,9 млн кВт-ч (+17,8%).
Население страны за семь месяцев этого года потребило 22,661 млрд кВт-ч (+5,3%), коммунально-бытовые потребители – 8 млрд 664,1 млн кВт-ч (+7,5%), другие непромышленные потребители – 4 млрд 768,1 млн кВт-ч (+15,1%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам семи месяцев снизилась с 41,8% до 41,7%, а доля населения – с 31,6% до 31,3%.
В июле-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 5,5% (на 634,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 12,095 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 2,4% (на 222,6 млн кВт-ч), до 9 млрд 647,2 млн кВт-ч.
Экономика растет.
только ленивый не знает, что период первого полугодия (точнее, в нашем случае, 7 месяцев) 2020, по сравнению с которым сравнивается 01...07.2021 года, был самым мертвым по известным причинам. Низкая база сравнения. Поэтому, то что потребление электроэнергии выросло на 6.2%, ничего сверхъествественного нет.
Таким образом, за 7 месяцев наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-июля минувшего года на 11,85% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,05%.