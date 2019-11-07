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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: П'ят 27 сер, 2021 13:11

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Та норм все будет)Зимой ждем 29-30=)
Если не раньше
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:23

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Ситуація з експортом і зовнішня цінова кон’юнктура залишається позитивною для грн.. Разом з тим, гривня сильно не зміцнилася, а зразу після довгих вихідних в честь 30-ї річниці Незалежності, почала динамічно дешевшати. Найочевиднішим драйвером цього руху є ситуація з виходом нерезидентів з грн.. Після рекордного серпневого погашення ОВДП нерезиденти отримали в районі 4 млрд грн. і це могло суттєво вплинути на курс грн./дол., але ні гривня нерезидентів ні юриків (Нафтогаз) на МБ не вийшли. А зараз, за два дні нерезиденти продали на вторинці ОВДП більше ніж на 2 млрд і вже вчора це чітко відобразилося на ситуації на МБ.
Очевидних економічних чи якихось інших причин для такого активного виходу нерезидентів ніби немає, навпаки, фундаментально є причини для входу. Але реальність така як є. Підозрюю, з понеділка свіжих 2 млрд грн. і відкладених трохи раніше 4 млрд продовжать тиснути на гривню на МБ, створюючи відчутний додатковий попит.
Я не володію достатньою інформацією для того, щоб розуміти причину поведінки нерезидентів. Але візит фрау рібентроп до Києва, мабуть, був дуже не втішним, адже фактично ніяк не висвітлений в ЗМІ, з візитом «сонцесяйного бубочки» у Вашингтон нічого не ясно, навіть ходить інформація, що його можуть перенести. Вся бравада щодо швидкого продажу іноземним інвесторам держбанків кудись вивітрилася, уряди цивілізованих країн радять своєму бізнесу не вкладати гроші в економіку нашої країни.
А тут ще ось така інфа http://www.ofeliya.com.ua/archives/4240
Підозрюю, не відомі широкому загалу політичні зовнішні чинники найближчим часом будуть впливати на курс…
orest
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 16:55

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

  orest написав:Вся бравада щодо швидкого продажу іноземним інвесторам держбанків кудись вивітрилася, уряди цивілізованих країн радять своєму бізнесу не вкладати гроші в економіку нашої країни.

Хм. Странно. :?


За последние годы Украина смогла создать антикоррупционную структуру, которая не имеет аналогов в Европе. По мнению президента Владимира Зеленского, есть вероятность, что подобной альтернативы нет во всем мире.

https://fakty.com.ua/ru/ukraine/polituk ... zelenskyj/

А как работают, стараются же


таки да - не имеет аналогов не то шо в Европе, а в целой галактике как минимум.
:?
Alex2007
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