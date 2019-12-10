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Прогноз валютного курсу та
фактори, що на нього впливають

Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливають
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Вів 30 тра, 2023 22:09

Re: Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливают

Наголошував на тому, що всі позитивні прогнози як по економіці так і по курсу базуються на тому, що буде успішний наступ ЗСУ з усіма наслідками, відбудовою, інвестиціями...
Станом на зараз проекти фсб козир і буратіно всіма силами стримують ЗСУ, даючи 3,14дарам можливість краще закопатися-забетонуватися, замінуватися, укріпитися. Паралельно ця псякрев зливає кремлівським кураторам розташування складів і не тільки. І ми маємо Павлоград, Житомир, Хмельницький і тд. А пропагандони на г+г розказують як успішно ППО відбиває атаки...
Все це ті висерки роблять для того, щоб до зими повернути якомога менше територій, дати рашистам можливість відновлювати армію, навчатися. В цей же час москальські фсб і сзр досягають певних "дипломатичних" успіхів у світі і вже не тільки мадяри, а пів Африки і Південної Америки підспівують Сі Зіньпіню і його спец Лі Хую (мовчу вже про ті речі, які останнім часом творить макарон, а якщо ще й послідовники шмеркель активізуються, адже економіка Німеччини трохи в опі). Не відомо як Ердоган заспіває тепер а без експорту зерна економіці зовсім важко буде...
Потім це зелене кодло нам заспіває, що країна на межі. Ворог сильний і треба домовлятися. Ось тут і випливе знову план пекіну. А після його підписання не буде ніяких репарацій ні в якому вигляді. Не буде відбудови, інвестицій і всього іншого, про що всі оптимісти на чолі з мішкою підляком співають...
Колись такі ситуації добре Джонсонюк вирішував, терміново прибуваючи в Київ щоб вигуляти недоросля один на один. А зараз навіть візит на Велику Сімку в Хіросіму нічого не вирішив.
Може візит делегації Атлантичної ради щось вирішить. Бо якщо ще трохи дамо рашистам знищувати склади...
Євро, до речі, вже відчуває всю пікантність ситуації.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:15

Re: Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливают

Наслідки руйнування дамби Каховської ГЕС
1 значне забруднення Дніпра нижче за течією та частини Чорного моря відходами металургійних комбінатів, які знаходяться на берегах Каховського водосховища та десятиліттями скидали мало очищені відходи у водосховище. Вони осідали на дні. Зараз течією будуть частково змиті. Додатково відбудеться забруднення змитими об’єктами виробничої та с/г діяльності, розмитими цвинтарами, сміттєзвалищами і тд.
2 значне забруднення грунту та грунтових вод територій нижче за течією. Значні проблеми з питною водою та водою для с/г діяльності цих територій (ареал значно більше місць затоплення)
3 повне чи часткове знищення житла в десятках населених пунктів, для відновлення якого коштів найближчим часом не буде
4 забруднення тими ж речовинами грунтових вод територій біля каховського водосховища. Значне забруднення земель через брудний пил, який буде розноситися вітром з осушених площ
5 значне зменшення рівня грунтових вод на територіях вище за течією від дамби, що викличе проблеми з питною водою та принесе значні проблеми с/г в регіоні. Взагалі, питна вода стане проблемою для кількох обласних та десятків районних центрів з усіма наслідками.
6 зупинка великої кількості металургійних підприємств (і не тільки металургійних), які, для виробничого процесу, використовували воду з водосховища. Також, зупинка великої кількості підприємств та фоп, які займалися суміжним та обслуговуючим бізнесом цих підприємств. Це втрата тисяч а може й десятків тисяч робочих місць
Як підсумок, чергові значні проблеми для провідних секторів економіки. Скорочення ВВП і експортних можливостей, міграція десятків тисяч людей. Вплив на курс не моментальний а відтермінований
Це все у випадку, якщо ситуацію з охолодженням реакторів Запорізької АЕС вдасться втримати під контролем і не станеться «фукусіми х 6». Точніша картина почне вимальовуватися через 5-6 днів...
orest
Аватар користувача
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 4191
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Подякували: 6549 раз.
 
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  #<1 ... 38394041
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