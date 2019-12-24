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Прогноз валютного курсу та
фактори, що на нього впливають

Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливають
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Сер 09 кві, 2025 10:11

Re: Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливают

Євро поки на 1,115-1,12. Далі треба дивитися на поведінку Китаю: скільки штатівських облігацій вони будуть готові продати і як на це відреагує США (чи буде підняття винагороди нових боргових паперів). Також важливі результати перемовин між США та Іраном. Судячи з складу американської делегації, вони далі будуть висувати ультиматуми і пропонувати великий бізнес. Не впевнений, чи це вдала стратегія, Іран надто зав’язаний на ідейних речах, такий дикунський підхід девелоперів їх може роздратувати, але впевнений, що Іран не готовий до серйозної війни з США (вони удар Ізраїлю проковтнули, розуміючи наслідки наступного). Звідси, нафта має шанси впасти ще. Ліквідність, витрушена з акцій «продавців мрій», не піде в сировини і, мабуть, проігнорує американські борги…
Дира в бюджеті крем ляді буде змушувати їх йти шляхом друкування рубля і девальваці деревяного… Це може стати додатковим вагомим чинником здорожчання ВКВ на наших валютних ринках (особливо готівковому).
Але ситуація в світовій економіці і в середині України надто непередбачувана. Далі не зрозуміло, які чинники будуть вагомими через тиждень-два і тепер це стосується не тільки України.
orest
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