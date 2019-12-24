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Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливають
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 10:11
Євро поки на 1,115-1,12. Далі треба дивитися на поведінку Китаю: скільки штатівських облігацій вони будуть готові продати і як на це відреагує США (чи буде підняття винагороди нових боргових паперів). Також важливі результати перемовин між США та Іраном. Судячи з складу американської делегації, вони далі будуть висувати ультиматуми і пропонувати великий бізнес. Не впевнений, чи це вдала стратегія, Іран надто зав’язаний на ідейних речах, такий дикунський підхід девелоперів їх може роздратувати, але впевнений, що Іран не готовий до серйозної війни з США (вони удар Ізраїлю проковтнули, розуміючи наслідки наступного). Звідси, нафта має шанси впасти ще. Ліквідність, витрушена з акцій «продавців мрій», не піде в сировини і, мабуть, проігнорує американські борги…
Дира в бюджеті крем ляді буде змушувати їх йти шляхом друкування рубля і девальваці деревяного… Це може стати додатковим вагомим чинником здорожчання ВКВ на наших валютних ринках (особливо готівковому).
Але ситуація в світовій економіці і в середині України надто непередбачувана. Далі не зрозуміло, які чинники будуть вагомими через тиждень-два і тепер це стосується не тільки України.
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Додано: Сер 21 тра, 2025 15:35
Місяць гучних обіцянок та великих сподівань пройшов, подій було багато, але змін не відбулося. Ні мир ні перемирря не настало і в перспективі кількох місяців (а швидше й року) не передбачається. Трамп катастрофічно сильно і швидко втрачає вагу і можливість щось зробити (не тільки в Україні). Це, в першу чергу, відображається на позиції USD в світі. Європа змушена максимально швидко вставати на ноги, переорієнтовувати та зміцнювати свою економіку, що збільшує фундаментальні причини зміцнення євро. Підозрюю, пару ще трохи поштормить і підемо в сторону 1,2.
Внутрішня ситуація і курс грн\USD зумовленні певним відносним зменшенням інтенсивності на фронті та значним зменшенням попиту на валюту (особливо готівкову). Але ворог продовжує значне накопичення сил на напрямках основних наступальних дій і загострення вже близько. Це вплине на економіку і курс. Крім того, вже чітко зрозуміло, що з 5 червня умови торгівлі з ЄС поміняються і це вплине на торгівельний баланс. Все в купі з іншими чинниками, які перераховував не раз раніше (зокрема і забезпечення потреб ЗСУ за свої кошти) значно збільшить попит на валюту, як безготівкову так і готівкову.
Не відкидаю імовірності блокування кордонів з Україною певними силами на території Польщі найближчим часом. Це може бути підхоплено в Угорщині, Словаччині, можливо й Румунії. Такий сценарій може на якийсь час суттєво ускладнити логістику і експорт з України та вплинути на надходження валюти в країну в інтервалі 3-6 місяців.
Імовірний також варіант значного загострення загроз для мешканців та бізнесу в Сумах, Харкові, Запоріжжі, Херсоні що може спричинити нову хвилю міграційних процесів як в середині країни так і за межі та закриттів чи релокацій бізнесів. В такому разі теж буде відчутний негативний економічний ефект та чинник здешевшання грн.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 09:49
Знову євро/дол під впливом політичних чинників. Слова Трампа в адресу Пауелла і ФРС викликали черговий розпродаж інвесторами доларових активів. Крім того, багато хто повірив, що в Ірані настав "мир". На цьому фоні євро зараз там де є. Але кінець місяця, кварталу і півріччя може привести до того, що це може бути тимчасовий, локальний пік. Не відкидаю певної корекції. Крім того, на носі 9 липня і закінчення відтермінування мит США на імпорт з усіх країн (включаючи ЄС), крім Китаю.
Також, Ізраїль запропонував Ірану мир в обмін на його запаси збагаченого урану. Час на подумати не озвучений, але навряд чи це буде більше ніж 60 днів. Тоді все знову може закрутитися, з більш менш зрозумілими наслідками для світової економіки і головної валютної пари.
Ну і ще один міжнародний "сюрприз". Виглядає на те, що Китай остигає до БРІКС. Наступний саміт може відбутися без Сі. Я писав, що з Китаю можуть прийти цікаві новини і може бути вплив і наслідки для теперішньої світової політичної і економічної ситуації. Тому треба спостерігати.
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