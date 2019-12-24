Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливають

Додано: Сер 30 лип, 2025 19:38

Ну ось євро і в спрогнозованому діапазоні. Зізнаюся, чекав його тут трохи раніше, оскільки був переконаний, що Трамп раніше озвучить тарифи для ЄС і вони будуть не такими поміркованими. Але, виглядає на те, що США, ЄС і Британія знайшли чітку спільну мову і бачення щодо майбутніх дій і політики у відношенні до Китаю. Слова про 750 млрд дол. на енергоносії і 600 млрд інвестицій – це красива картинка для Трампа і його «ядерного» електорату і більше нічого, а 15% мит (далеко не на весь перелік товарів) – це певна прийнятна поступка від ЄС.

Тарифне примирення між ЄС і США, результати візиту Стармера у Вашингтон, новий термін ультиматуму Трампа для крем ляді, тарифи для Індії і те як вони сьогодні прокоментовані Трампом – все підтвердження того, що США, ЄС і Британія почали спільні дії щодо Китаю (та росії як пекінського проксі). Новини з Ірану про те, що москва послана і перемовини йдуть без посередників в ту ж лузу.

Подальша динаміка головної валютної пари в найближчі дні буде залежати від сьогоднішнього рішення ФРС та того, що Трамп озвучить через 9-10 днів для москви. Щодо ФРС, думаю сюрпризів не буде. Ставку залишать без змін, на фоні чого євро ще трохи здешевшає. На мою думку, це буде черговим підтвердженням того, що між ЄС і США є порозуміння і спільний план дій.

Якщо на вихідних буду мати час і більше розуміння того, що відбувається і що можна очікувати в майбутньому (а ситуація відчутно змінилася) – спробую написати більше.