Прогноз валютного курсу та фактори, що на нього впливають

Додано: Нед 15 бер, 2026 11:32

Трохи про міжнародку. Ще не так багато років тому Німеччина попала в очевидну лапавку (пастку). Хитрі бюргери-бариги заробляли неймовірних грошей продаючи з величезною рентабельністю свою високотехнологічну продукцію виготовлену з практично дармової сировини і енергоносіїв росії. Зацікавивши велику кількість країн Європи можливістю дешево (безмитно) купувати свою продукцію, створили (не без підтримки США) ЄС. Але раптом все пішло не по плану. Сировина і енергоносії стали недоступні а потім доступні, але за значно вищою ціною. Прекрасне життя різко змінило забарвлення.

Геополітична і безпекова ситуація обговорена не раз, її торкатися не буду, як і ситуацію з добровільним руйнуванням енергетичної безпеки і незалежності. Меркель колись отримає за все по заслугах, в цьому я не сумніваюся.



Але історія вчить тому, що вона нікого і нічому не вчить. Китайська велич виросла з інвестицій та жахливої недалекоглядності англосаксів. Теперішньою підтримкою «китайського дива» є !!!!!!тадам!!!!! дешева російська сировина та енергоносії (плюс іранська, венесуельська і ще там якась) . Тільки, на відміну від німецької історії, в цьому випадку у нас відсутня фантастична рентабельність і надприбутки та економічний союз, який забезпечував Німеччині можливість володіти другим за купівельною спроможністю і ємністю споживчим ринком світу (перший США). Пекін, в спробі завоювати світові ринки і просунути свої зікри, сяомі і решта джівели, пішов шляхом максимального демпінгу і компенсації інтересів захланних китайських «бариг» за рахунок державної підтримки і бюджетних чи (та) ЗВРних коштів. І ось настає чудовий момент, коли сировина і енергоносії стають НЕДОСТУПНИМИ чи (і) дуже дорогими. Рентабельності в китайських підприємств вистачає тільки на прибиральниць-роботів. А ЗВР п’є яйця і активно розспівується, запрошуючи в гості французьких співаків і розучуючи з ними старовинні романси.



До великої війни 2027 року залишається все менше часу. США активно тренується на «котиках», вистрілюючи запаси старих ракет різних класів та випробовуючи новітні технології, готуючи велику партію нового стратегічного стелс-бомбардувальника, попутно стаханівськими темпами озброюють та готують Німеччину, Францію, Японію, Австралію, Британію. Нафтові ресурси Близького Сходу мають стати або допомогою в майбутній сутичці, або залишитися в землі до свого часу. Глобальні світові логістичні шляхи (не тільки морські, але й повітряні і наземні) нищаться чи беруться під контроль Вашингтоном-Лондоном-Токіо-Канберою. США мають свою нафту і венесуельську, ЄС і Британія мають «норвежську» а що має Китай? Необхідність окупувати росію? Як тоді воювати з Японією чи з Тайванем?

Чекаємо квітень і результати зустрічі Трампа і Сі, якщо вона відбудеться…



П.С. Це і про євро і долар. І про їх прогнозовані крос-курси на кілька місяців вперед… Чим більше припаде ойро тим більше доллара треба конвертнути.