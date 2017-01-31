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Юридические услуги в Европе

Юридические услуги в Европе
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:28

Юридические услуги в Европе

Оказываем следующие услуги в Голландии, Германии, Ирландии, Великобритании и Испании:

разрешение на жительство (ВНЖ/ПМЖ/гражданство)
недвижимость: подбор, оформление, обслуживание
инвестирование, ре-финансирование, размораживание счетов, вывод средств из офшоров, легализация
перевод средств из/в любую точку мира, легализация
открытие предприятий любой формы, предоставление офиса, директора, секретаря, бухгалтерский учет
Для бизнесменов и инвесторов готовы предложить пакет услуг по инвестициям в недвижимость (Нидерланды).

В пакет входит:

подбор коммерческой недвижимости
оформление на имя клиента (физическое или юридическое лицо)
открытие счета в банке, перевод капитала под проект из любой точки мира
ремонт и обслуживание недвижимости
ежемесячные выплаты на счет клиента до 10% от вложенной суммы
официальный договор о предоставлении услуг на неограниченный период
бухгалтерия

Бесплатная первичная консультация.
Никаких предоплат и скрытых платежей.
Оплата по факту выполненной работы.
Dimicsndum
 
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