Юридические услуги в Европе

Оказываем следующие услуги в Голландии, Германии, Ирландии, Великобритании и Испании:
разрешение на жительство (ВНЖ/ПМЖ/гражданство)
недвижимость: подбор, оформление, обслуживание
инвестирование, ре-финансирование, размораживание счетов, вывод средств из офшоров, легализация
перевод средств из/в любую точку мира, легализация
открытие предприятий любой формы, предоставление офиса, директора, секретаря, бухгалтерский учет
Для бизнесменов и инвесторов готовы предложить пакет услуг по инвестициям в недвижимость (Нидерланды).
В пакет входит:
подбор коммерческой недвижимости
оформление на имя клиента (физическое или юридическое лицо)
открытие счета в банке, перевод капитала под проект из любой точки мира
ремонт и обслуживание недвижимости
ежемесячные выплаты на счет клиента до 10% от вложенной суммы
официальный договор о предоставлении услуг на неограниченный период
бухгалтерия
Бесплатная первичная консультация.
Никаких предоплат и скрытых платежей.
Оплата по факту выполненной работы.