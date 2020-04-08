Книги по инвестированию

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:58
Добрый день. Подскажите кто читал книгу Б. Грэмма " Разумный инвестор".И ВСЁ ПОНЯЛ что в ней НАПИСАНО. Дайте знать. Есть вопросы по некоторым его коэффициентам. Спасибо.
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