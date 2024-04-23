Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 15:29

Скільки заробляють тютюнові компанії та як працює пропаганда



00:00 Вступ
01:03 Скільки українців курять
01:28 Історія цигарки
02:33 Як цигарки стали популярними
03:07 Яку роль грає маркетинг в тютюновій індустрії
03:23 Цигарковий таргетинг на жіночу аудиторію
04:23 Цигарки та лікарська пропаганда
05:21 Цигарки та селебріті
05:37 Цигарки та спорт
05:53 Цигарки та відеоігри
06:04 Епоха електронних цигарок
08:08 Чи є електронні цигарки безпечнішими ніж звичайні
09:02 Скільки заробляють тютюнові компанії в Україні
10:05 Чому тютюнова індустрія ніколи не помре?
12:08 Майбутнє тютюнового ринку

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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:17



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 Вітання
01:52 НБУ знову підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму в 39,3430 гривень за долар. Який курсу валют за таких умов чекати у квітні 2024 року?
18:58 Прогноз курсу долара та євро на період з 28 березня по 3 квітня

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Повідомлення Додано: Чет 04 кві, 2024 13:13

Іпотека в Україні. «єОселя»



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 Вітання
00:55 Що не так з іпотекою в Україні та як її покращити?
03:55 Обсяги української іпотеки
05:08 Іпотека у світі
06:41 «єОселя»
10:33 Розрахунок на придбання нерухомості за програмою «єОселя»
13:05 Що треба, щоб взяти іпотеку
17:55 Полегшення фінансових обтяжень у надзвичайних обставинах
19:21 Скільки років треба працювати, щоб заробити на квартиру в Києві?
21:40 Прогноз курсу долара та євро на період з 4 по 10 квітня

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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 14:26

Українське село



У більшості випадків, українські села чи малі міста – не те місце, в яке хочеться переїхати, а скоріш навпаки. Навряд чи там є великі підприємства, гарна інфраструктура, зручний транспорт. Нема там атмосферних кафе, спортивних майданчиків, велосипедних доріжок чи кінозалу.
Але все перелічене ви зможете побачити в середньостатистичному селі в Євросоюзі. Хороші дороги, зручний транспорт, історичні будівлі, робота, щасливе, заможне населення – це дуже відрізняється від картинки, яку ми уявляємо при слові “село”. То у чому ж секрет європейського села? Та що може зробити Україна, аби наблизити наші села до такого рівня?

00:00 Вступ
01:27 Село в Європі
02:35 Чому європейські села виглядають багатше?
03:10 Звідки гроші?
05:58 "Темна" сторона допомоги фермерам
06:54 Іноземцям платять переїзд
07:35 Децентралізація
08:32 Транспортна система
09:49 Як відновити українське село

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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 16:12

У якій валюті зберігати свої заощадження українцям?



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:

00:00 Вітання
00:34 У чому зберігати свої заощадження українцям
04:23 Гривня
05:21 Гривневі депозити
07:00 Гривневі ОВДП
10:33 Долар та євро
12:44 Додаткові валюти для диверсифікації
13:12 У якій валюті краще зберігати гроші
15:53 Прогноз курсу долара та євро на період з 11 по 17 квітня

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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 05:06

Re: Youtube канал - Finance.ua

Прошу вынести на главную - сабж социального значения:
https://petition.president.gov.ua/petition/223944
https://www.youtube.com/watch?v=ihKa3O7P7ko
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 18:49

  vpchelko написав:Прошу вынести на главную - сабж социального значения:
https://petition.president.gov.ua/petition/223944
https://www.youtube.com/watch?v=ihKa3O7P7ko

Запрошую до профільної теми Напад росії і білорусі на Україну

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 15:30

Ірина_

Да уже петиция набрала голосов!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:25

Що може бути з курсом валют без допомоги від США?



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

00:00 Вітання
00:52 Що впливає на курс долара в Україні
10:04 Яким буде курс долара без допомоги США
15:40 Три негативних сценарії
21:21 Прогноз курсу долара та євро на період з 18 по 24 квітня

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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 11:51

Заборона онлайн-казино: як вони шкодять ЗСУ



00:00 Вступ
02:41 Скільки заробляють онлайн-казино в Україні?
03:39 Скільки податків платить онлайн-казино в Україні?
06:22 Як казино ухиляється від податків
07:49 Російський слєд в онлайн-казино
08:42 Реклама онлайн-казино
10:55 Онлайн-казино і ЗСУ
11:55 Заборона онлайн-казино
12:45 Казино і армія США
14:44 Чи потрібно заборонити онлайн-казино повністю?

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