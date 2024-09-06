Youtube канал - Finance.ua

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 11:21

Коли найсприятливіший час для купівлі валюти?



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:

00:00 🔵 Вітання
00:53 🔵 Як змінювався курс валют
02:20 🔵 Що впливає на курс валют
10:19 🔵 Коли купувати долари?
14:09 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 15 до 21 серпня

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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2024 12:17

Чи забирати кошти з банків? Чи буде банкопад?



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:
00:00 🔵 Вітання
01:04 🔵 Чи забирати зараз кошти з банків?
08:40 🔵 Чи буде новий банкопад?
12:27 🔵 Чи впадуть ціни на нерухомість?
15:09 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з з 22 до 28 серпня

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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 18:17

Відпочинок у Карпатах 2024



Відпочинок у Карпатах 2024. Скільки це коштує? Оренда житла, квитки, розваги, їжа - огляд цін 2024 року.

00:00 🔵 Скільки коштує відпочинок в Карпатах
00:34 🔵 Квитки до Карпат
01:23 🔵 Скільки коштує житло в Карпатах
01:59 🔵 Буковель
02:18 🔵 Яремче
03:11 🔵 Верховина
04:35 🔵 Розваги в Карпатах
07:02 🔵 Транспорт в Карпатах
07:39 🔵 Їжа в Карпатах
08:42 🔵 Скільки коштує тиждень в Карпатах

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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 11:20

Що відбувається і яким буде курс євро в Україні


У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:

00:00 🔵 Євро продовжує стрімко дорожчати
00:40 🔵 Що відбувається з курсом євро?
11:11 🔵 Чому зростає курс євро?
13:20 🔵 Чи варто зараз скуповувати євро?
16:18 🔵 Прогноз курсу євро в Україні на осінь
18:46 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 29 серпня по 4 вересня

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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 12:10



У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирєв говорить про:

00:00 🔵 Що готують банки у вересні
02:08 🔵 Кредити
06:55 🔵 Депозити та вклади
10:52 🔵 Підвищення податків
15:51 🔵 ОВДП
17:48 🔵 Валюта
21:17 🔵 Національний кешбек
23:02 🔵 Прогноз курсу долара та євро на період з 5 по 11 вересня

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Ірина_
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  #<1 ... 41424344
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