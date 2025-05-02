Youtube канал - Finance.ua

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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 20:07


Хто ж найбільше постраждає від нових митних тарифів - Європа, Китай чи може самі Штати? Чи стало 2 квітня днем визволення Америки… чи може Днем Руйнації? Дивіться у нашому сюжеті про глобальні зміни у світовій економіці.

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Повідомлення Додано: Пон 14 кві, 2025 19:36

Скільки коштує Великодній кошик 2025



До Великодня менше тижня, а отже час купувати основні продукти до традиційного Великоднього кошика. Розповідаємо про великодні ціни у 2025 році.

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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 16:55

Мир в обмін на ЗАПОРІЖЖЯ і ХЕРСОН?



Сполучені штати з надійного партнера України перетворюються на посередника, якого цікавить лише бізнес. І американцям все одно, що росія хоче собі п'ять українських регіонів. При цьому, за словами Трампа, у тому, що війна почалась, винні Байден і Зеленський. А про великоднє безумовне перемир’я не може бути й мови. Хіба що великодня капітуляція, на яку Україна не погодиться. Детальніше про це - у нашому сюжеті

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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 16:58

Податкова вже шукає фінансових УХИЛЯНТІВ!



Якщо ви через соцмережі продаєте нові речі, то чекайте на податкову. Бо вона вже ходить по соцмережах і виловлює фінансових ухилянтів. Детальніше про це - у сюжеті.

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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:18



Угода про корисні копалини між Україною і США на фінальній стадії. Принаймні про це заявляє американська сторона. Наша ж сторона каже про суттєвий прогрес, але є принаймні одна червона лінія. Що відомо про умови угоди та чи визнає Україна допомогу США боргом - дізнаєтесь у цьому відео

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Повідомлення Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:52

Виплати 15 мільйонів родинам військових! Важливі зміни!



На четвертому році війни українці отримали закон про грошову допомогу родинам загиблих на війні. Тепер по 15 мільйонів даватимуть родичам не тільки військових. Деталі нового закону - у цьому відео

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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:51



Індексація і перерахунок для працюючих пенсіонерів відбулися у березні та квітні відповідно. Але й у травні буде бонус для пенсіонерів. Та не для всіх - деталі на відео. Також продовжуються і виплати ООН для малозабезпечених верств населення. Розкажемо як їх отримати.

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Ірина_
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