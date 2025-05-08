Youtube канал - Finance.ua

Хто ж найбільше постраждає від нових митних тарифів - Європа, Китай чи може самі Штати? Чи стало 2 квітня днем визволення Америки… чи може Днем Руйнації? Дивіться у нашому сюжеті про глобальні зміни у світовій економіці.
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Додано: П'ят 04 кві, 2025 20:07
Хто ж найбільше постраждає від нових митних тарифів - Європа, Китай чи може самі Штати? Чи стало 2 квітня днем визволення Америки… чи може Днем Руйнації? Дивіться у нашому сюжеті про глобальні зміни у світовій економіці.
Додано: Пон 14 кві, 2025 19:36
Скільки коштує Великодній кошик 2025
До Великодня менше тижня, а отже час купувати основні продукти до традиційного Великоднього кошика. Розповідаємо про великодні ціни у 2025 році.
Додано: Сер 16 кві, 2025 16:55
Мир в обмін на ЗАПОРІЖЖЯ і ХЕРСОН?
Сполучені штати з надійного партнера України перетворюються на посередника, якого цікавить лише бізнес. І американцям все одно, що росія хоче собі п'ять українських регіонів. При цьому, за словами Трампа, у тому, що війна почалась, винні Байден і Зеленський. А про великоднє безумовне перемир’я не може бути й мови. Хіба що великодня капітуляція, на яку Україна не погодиться. Детальніше про це - у нашому сюжеті
Додано: Сер 16 кві, 2025 16:58
Податкова вже шукає фінансових УХИЛЯНТІВ!
Якщо ви через соцмережі продаєте нові речі, то чекайте на податкову. Бо вона вже ходить по соцмережах і виловлює фінансових ухилянтів. Детальніше про це - у сюжеті.
Додано: Чет 17 кві, 2025 18:18
Угода про корисні копалини між Україною і США на фінальній стадії. Принаймні про це заявляє американська сторона. Наша ж сторона каже про суттєвий прогрес, але є принаймні одна червона лінія. Що відомо про умови угоди та чи визнає Україна допомогу США боргом - дізнаєтесь у цьому відео
Додано: П'ят 18 кві, 2025 12:52
Виплати 15 мільйонів родинам військових! Важливі зміни!
На четвертому році війни українці отримали закон про грошову допомогу родинам загиблих на війні. Тепер по 15 мільйонів даватимуть родичам не тільки військових. Деталі нового закону - у цьому відео
Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:51
Індексація і перерахунок для працюючих пенсіонерів відбулися у березні та квітні відповідно. Але й у травні буде бонус для пенсіонерів. Та не для всіх - деталі на відео. Також продовжуються і виплати ООН для малозабезпечених верств населення. Розкажемо як їх отримати.
Додано: Чет 08 тра, 2025 11:48
Минулого тижня Кабінет міністрів оприлюднив текст угоди про створення Українсько-американського інвестиційного фонду, або як вже його в народі назвали - угода про копалини. Законопроєкт про її ратифікацію вже навіть підтриманий відповідним комітетом у раді - і на черзі голосування. У цьому відео ми розбираємо деталі документа та приховані ризики. Спікер - виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
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