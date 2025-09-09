Youtube канал - Finance.ua

Від 20 до 30 відсотків розлучень у світі стаються через фінансові проблеми. Один витрачає надто багато, інший намагається економити. А в результаті - образи, недовіра, розлучення і поділ майна. Як цього уникнути? Вести сімейний бюджет. У цьому відео ми розповідаємо про п’ять простих правил, які допоможуть позбутися сварок через гроші та з легкістю планувати великі покупки та накопичення - тобто як вести сімейний бюджет.
00:00 Перше правило. Модель ведення бюджету / Варіанти сімейного бюджету 03:06 Друге правило. Облік доходів та витрат 05:10 Третє правило. Не витрачайте все й одразу 05:38 Четверте правило. Контроль боргів 06:04 П'яте правило. Накопичення
Як вибратися з боргової ями? Це питання, яке щодня задають собі мільйони українців. Тільки уявіть: у березні 2025 року в Єдиному реєстрі боржників було понад 9 мільйонів записів! І це не просто цифри, а мільйони реальних історій. Дивіться у нашому відео, як подолати борги і повернути собі фінансову свободу.
00:00 Скільки боржників сьогодні в Україні 01:10 Крок 1. Оцінюємо масштаб проблеми 01:48 Крок 2. Створюємо бюджет 02:37 Крок 3. Стратегія погашення боргу 03:15 Крок 4. Покращення фінансового стану 03:39 Крок 5. Підтримка мотивації
Продукти дорожчають. Але чи критично? Розбираємо з економістом Олегом Пендзином ситуацію на продовольчому ринку країни. Зокрема обговорили, на які продукти ціни підуть вгору, а які не мають подорожчати.
А чи знаєте ви, що витрачаючи гроші в магазині, частину з них ми можемо повернути? Звучить як магія, правда? Але це реальність, яка називається кешбек. Якщо ви хоч раз бачили, як на ваш рахунок повертається кілька гривень за покупку, то знаєте це приємне відчуття. Але що таке кешбек насправді, як він працює і, найголовніше, чи не ховається за ним якась пастка? Розберемо у цьому відео.
00:00 Що таке кешбек 01:17 Як працює кешбек від банків. Види банківських кешбеків 01:59 Кешбек від ритейлерів. Особливості та відмінності 02:54 Правила кешбеку! Як не потрапити у пастку 03:55 Чи треба платити податки з кешбеку? 04:14 Як працює Національний кешбек і у чому відмінності з іншими кешбеками