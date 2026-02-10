Youtube канал - Finance.ua

У блекаути найважливіше - світло, інтернет і зв’язок. У цьому відео розкладаємо по поличках, як облаштувати квартиру під тривалі відключення, щоб не витратити гроші дарма: від бюджетних рішень для ламп і роутера — до системи інвертор + акумулятор від 5 кВт⋅год.
Розберемо:
✅ 3 рівні автономності: бюджетний / середній / “під ключ” ✅ як не “посадити” станцію за 20–30 хвилин і що таке енергодисципліна ✅ чому генератор у квартирі — смертельно небезпечний ✅ чи працюють сонячні панелі взимку і коли вони мають сенс ✅ фінальний чеклист: що порахувати перед покупкою
Таймкоди: 00:00 — вступ: що реально потрібно під час блекауту 00:32 — рівень 1: світло + зв’язок (бюджетно) 03:13 — рівень 2: портативні станції/EcoFlow та аналоги 04:25 — важливо: генератор у квартирі — небезпечно 05:18 — рівень 3: інвертор + акумулятор 5 кВт⋅год+ 07:01 — наш партнер Master Change 07:54 — сонячні панелі: міфи, ціни, реальність 09:24 — чеклист перед покупкою
00:00 Мінімальна ціна 114 грн і “26 млрд” чорна схема — з чого стартує проблема 04:18 Свіжі дані: 17,8% нелегального ринку тютюну (майже кожна 5-та пачка сіра) 08:36 Війна змінила логістику: чому це “внутрішня проблема” і куди рухається товар 12:07 Схема №1: підпільне виробництво / контрафакт без акцизних марок 12:58 Схема №2: “5% легально — решта в тіні” через прикриття ліцензіями 13:38 Схема №3: duty free / псевдоекспорт, який “не доїжджає” 17:48 Чому підробку складно відрізнити навіть індустрії: акцизні марки й експертиза 18:56 Ознака №1: ціна нижче 114 грн = висока ймовірність нелегального товару 19:23 Ознака №2: попередження не українською / маркування duty free 19:43 Ознака №3: немає фіскального чека = ризик нелегальної операції 22:27 Позитивні практики: взаємодія зі стейкхолдерами, ТСК і профільний комітет 30:35 Інституції й БЕБ: підслідність, інструменти, “бази зразків” продукції 32:47 Електронна акцизна марка: як має працювати контроль через сканування 37:46 Підсумки: що потрібно робити системно, щоб “лупати цю скалу"
Інвестиції для початківців у 2026 році — це не “вгадай дно”, а стратегія + ризик-менеджмент + холодна голова. У цьому відео розбираємо, чому ринок може бути дуже волатильним, як мислять великі гравці, та що робити, щоб спочатку зберегти капітал, а вже потім примножувати.
Що ти дізнаєшся:
як підходити до вибору активів і не купувати те, чого не розумієш чому волатильність — норма для молодих ринків і як це враховувати як працюють цикли, ліквідність та вплив інституційних інвесторів (фонди, ETF) базові правила портфеля, горизонту інвестування та дисципліни (DCA/усереднення) найпоширеніші помилки новачків: FOMO, “всі влітають — і я”, надмірний ризик
У відео також згадуємо криптовалютний ринок (Bitcoin, Ethereum, ETF, інституційні гравці, стейблкоїни) — з фокусом на здоровий глузд та безпеку.
00:00 Чому взимку без тепла це вже “режим виживання” 01:21 Наскільки небезпечний холод для здоров’я 02:10 3 рівні: тепло у квартирі / тепло тіла / безпека 03:05 Рівень 1: робимо “теплу кімнату” і не гріємо всю квартиру 03:55 Вікна, двері, щілини: як зменшити втрати тепла (простими засобами) 04:52 Підлога та текстиль: що реально допомагає утримати тепло 06:14 Рівень 2: одяг шарами, ноги/голова, як не втрачати тепло 07:41 Сон у холоді: ковдри/шари/локальне зігрівання 08:21 Їжа й тепло “зсередини”: гарячі напої та простий рух 09:27 Рівень 3: як додати локальне тепло (свічки/плита) без ілюзій 11:33 Найбільші ризики: чадний газ, пожежі, “народні обігрівачі” 13:15 Психологічний стан і як не панікувати в холоді 14:13 Де зігрітися, якщо вже критично: пункти обігріву/центри незламності
ЗАЗ виробляв доступні автомобілі для мільйонів. На жаль, сьогодні цехи працюють тільки на автобуси, а легкові авто простоюють в музеях. У цьому відео розкажемо повну історію Запорізького автомобільного заводу, що виробляв Запорожець, Таврію, Lanos — машини, які формували цілі покоління. Які рішення підприємства привели завод до злету? Та які помилки коштували йому майбутнього?
Таймкоди 00:33 — Як створили ЗАЗ? 01:05 — Народження «Запорожця» 03:55 — Народні прізвиська машин: горбатий, вухатий, мильниця 04:32 — В якому фільмі показали українське авто? 04:52 — Створення «Таврії» 06:20 — Поява Ланоса на дорогах України 08:18 — Чого навчає історія ЗАЗ сьогодні
Київські багатоповерхівки перетворилися на холодильники після 4 місяців промерзання.У цьому відео ми розбираємо катастрофічну ситуацію з теплопостачанням Києва після ударів по ТЕЦ. Підготовку до цієї зими програно, але чи встигнемо ми врятувати наступну? Та що треба робити вже зараз?
Історія цих айтівців починається не в Кремнієвій долині, а в Києві. Поки весь світ обговорює ChatGPT, ми забуваємо, що українці створили одну з найпотужніших ШІ-систем ще задовго до буму нейромереж. Як звичайна система перевірки граматики перетворилася на світового гіганта Grammarly?
Таймкоди: 0:00 — Як український ШІ з’явився задовго до ChatGP? 1:42 — Еволюція бренду Grammarly 2:22 — Як ШІ дбає про нашу граматику, чіткість та тон? 3:53 — Як Grammarly обійшов Microsoft та Google? 7:50 — Світове визнання Grammarly 8:22 — Як засновники Grammarly стали одними з найбагатших людей країни?
Ці події давно вийшли за межі спорту. В чому феномен Супербоулу? Чому мільйони людей дивляться цей матч лише заради реклами? Та хто назавжди змінив найдорожче шоу планети?
00:21 Історія Супербоулу 02:01 Скільки коштує реклама? 02:30 Чому усі дивляться Супербоул? 03:03 Як дорожчала реклама на шоу? 5:55 Як Volvo зекономили на рекламі Супербоул? 07:10 Шоу під час перерви Супербоул 08:05 Як Майкл Джексон зробив революція в Супербоул? 8:26 Дохідність наймасштабнішого шоу планети 9:20 Найцікавіше з Супербоул 2026