Youtube канал - Finance.ua

Ексклюзивно на finance.ua починаємо серію економічних подорожей! Олександр Бондаренко, керівний партнер Bureau of Investment Programs та платформи GreenInvest, економіст, член Європейської Економічної Асоціації (EEA), Королівського Економічного Товариства Великобританії (RES). Співзасновник Інституту Державної Ефективності. Він у самому серці Великої Британії розказує чому країна, яка давно втратила свої колонії, продовжує входити в ТОП-7 економік світу. А також як банки працюють понад 300 років? Та чому люди готові віддавати половину зарплати на податки?
00:00 — Економіка Великобританії та Шотландії 00:33 — Единбург — фінансовий центр №2 після Лондона 01:46 — Населення, ВВП, зарплата та податки у Великій Британії 04:40 — Основа сучасного зростання 05:20 — Цікаве про банки в Единбурзі 06:15 — Бюджет Единбурга 07:46 — Історія шотландської столиці 09:08 — Відомі особистості та мільярдери Шотландії 09:42 — Як інвестують в людський капітал 13:15 — Стимули для інвесторів 4:27 — Проблеми сучасної економіки Британії 15:36 — Індустрія віскі як джерело мільярдів 16:26 — Порт і міжнародна торгівля 17:04 — Будівельні кооперативи та фінансова культура 18:57 — Фінансова грамотність як основа багатства
Ексклюзивно на finance.ua продовжуємо серію економічних подорожей. Олександр Бондаренко, керівний партнер Bureau of Investment Programs та платформи GreenInvest, економіст, член Європейської Економічної Асоціації (EEA), Королівського Економічного Товариства Великобританії (RES). Він розповість чому Лондон — це не тільки Біг-Бен та червоні двоповерхові автобуси. Тут 2 квадратних кілометри генерують таке ж ВВП, як в Україні. У цьому випуску ми розкажемо не тільки про це, а також пройдемо шлях від вокзалу Ліверпуль-стріт до хмарочосів Лондон Сіті. Розберемо математику британської столиці від космічних цін на таксі та оренду до зарплат білих комірців.
Таймкоди 0:00 — Скільки коштує доїхати до центру Лондона? 1:03 — Як виглядає Лондонське Сіті 1:56 — Про країну мігрантів. Скільки тут живе не британців? 3:15 — Англійське право: Чому воно найкраще для бізнесу? 3:11 — Чорні кеби. Скільки коштує проїзд в таксі? 3:52 — Середня зарплата в Лондоні 4:26 — Оренда однокімнатної квартири 5:30 — Про фінансову систему Британії 7:47 — В центрі Лондон Сіті. Про високі зарплати 9:53 — Інвестицій в Україну. Рецепт успіху від члена уряду Великобританії 13:48 — Найкращі сектори для інвестицій 14:42 — Парламент Великобританії та човен на Темзі 15:33 — Чому в них вийшло, а в нас — ні? Розповідаю секрет