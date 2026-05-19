Youtube канал - Finance.ua

Три слова, що описують сучасну Польщу: успіх, ввп, капіталізація. У 2026 році Польща офіційно увійшла до ТОП-20 найбагатших економік світу, досягнувши ВВП в $1 трильйон. Ексклюзивно на finance.ua продовжуємо серію економічних подорожей. Олекс Бондаренко розповість як країна, куди ми колись возили продати посуд та одяг, зробила такий неймовірний ривок? Та чому Польща залучила 360 млрд євро прямих інвестицій, поки Україна отримала лише 45?
00:00 — Чому ми говоримо про економіку Польщі? 00:46 — Як Польща випередила Україну за 30 років? 02:15 — Початок реформ: План Бальцеровича та «шокова терапія» 04:10 — Роль малого та середнього бізнесу в польській економіці 05:55 — Як Польща залучала світові гіганти? 07:38 — Податкова система Польщі 10:05 — Рівень заробітних плат та вартість життя у польських містах 12:20 — Вплив вступу до ЄС на розвиток інфраструктури та сільського господарства 14:45 — Чому польські компанії коштують дорожче за українські? 22:15 — Система освіти та ринок праці. Як Польща бореться за таланти? 27:35 — Порівняння ризиків для інвесторів: Україна vs Польща 29:15 — Висновки та «домашнє завдання» для української економіки
80% машин на наших дорогах — це "коти в мішку". Чи впевнені ви, що ваша пригнана автівка не є замаскованим металевим мотлохом? У 2026 році авторинок України переживає тектонічні зсуви: від рекордного дефіциту нових машин до жорстких європейських правил сертифікації "американців". У цьому відео про те, чому з педантичної Німеччини їде 80% битих авто? Як омолоджують автівки на папері? Та через що в Україні нову машину можуть дозволити лише частина суспільства?
Таймкоди 00:00 — Чому на більшості вживаних авто небезпечно їздити? 00:35 — Звідки до нас припливають машини? 01:10 — Чому американські страхові аукціони — це «поле чудес»? 02:05 — Як дізнатися про борги та обтяження власника? 03:15 — Як виявити приховане відновлення після ДТП? 04:30 — На що дивитися в салоні? 05:45 — Перевірка двигуна та коробки передач на СТО? 07:10 — Про що розкажуть приховані помилки системи? 09:30 — Чому погляд професійного автопідборщика економить тисячі доларів? 10:10 — Як зрозуміти, хто насправді володів машиною?
Ми звикли вважати Україну «житницею Європи», але цифри 2026 року кажуть про інше. Поки ми експортуємо сировину за копійки, Польща заробляє мільярди на брендах та переробці. Чому тонна польського експорту коштує $1500, а українського дешевше? У фінальній частині економічного нарису з Польщі Олександр Бондаренко розкриває секрети їхнього агробізнесу, енергетики та дивовижну трансформацію Катовіце. Як Польща на меншій площі заробляє на 15 млрд євро більше, ніж Україна? Чому вітряків у сусідній країні в 4 рази більше, а світло для бізнесу дешевше? Та як за 20 років перетворити депресивне шахтарське місто на IT-хаб та центр аутсорсу Європи?
Таймкоди 00:00 — Польща у ТОП-20 економік світу 01:35 — Чому в Польщі домінують малі господарства? 04:45 — Як дрібні виробники захоплюють ринки? 08:30 — Регіональний розвиток на прикладі Сілезії та Катовіце 10:15 — Трансформація шахтарського краю в IT-хаб та центр інвестицій? 12:40 — Чому Boeing та Intel обирають цей регіон? 15:05 — Муніципальні інвестиції в науку та освіту 17:50 — Катовіце як європейське місто науки 2024 23:10 — Як воєводства самостійно залучають мільярди? 26:45 — Що варто Україні запозичити вже сьогодні?
Масштабування бізнесу під час війни. У студії Finance.ua зустрілися два практикуючі інвестори — Олесь Вареник та Віталій Буравський. У відео вони обговорюють, як мережа м'ясних магазинів виросла до 150 локацій та чому пасивна франшиза стала трендом 2026 року. А також як за пів року відкрити 40+ нових магазинів та залучити чергу з інвесторів? Чому формат великих магазинів з 5 працівниками безпечніший, ніж маленькі павільйони? Та як компанія захищає виробництво та логістику від непердбачуваних обставин?
Таймкоди 03:15 — Якість управління магазинами та робота з портфелем активів 06:40 — Як не «зачаровуватися» успіхом? 09:20 — Чому неможливо прорахувати все на початку? 12:50 — Модель франчайзингу: як залучати партнерів? 16:15 — Критерії вибору локацій для нових торгових точок? 19:40 — Витрати, окупність та прибуток 23:10 — Роль лідера у формуванні команди та корпоративної культури 27:05 — Про клієнтоорієнтованість 31:25 — Помилки в управлінні та право партнера на власний досвід 35:50 — Масштабування бізнесу 40:50 — Чому важливо давати право на помилку?
Планували бігти до обмінників? Видихніть і спершу подивіться цей прогноз. Середина травня обіцяє бути максимально стабільнолю, але є нюанси, про які варто знати кожному інвестору та власнику заощаджень. Finance.ua розбирає валютну шпаргалку від банкіра Тараса Лєсового. Чому долар застряг у певних межах? Як інтервенції НБУ «гасять» апетит на валюту? Та що означає розблокування допомоги для стабільності гривні?
Таймкоди 00:00 — Чи варто бігти до обмінників? 00:43 — Валютні коридори: очікувані межі для долара та євро 01:54 — Різниця між банківським та готівковим курсом 02:42 — Спреди в обмінниках 03:30 — Як регулятор стримує попит на валюту? 05:03 — Вплив облікової ставки та інфляції на ваші заощадження 06:05 — Близький Схід та його вплив на світові валюти 07:30 — Від чого залежить курс євро у 2026 році? 08:45 — Як часто переписуватимуть цінники: 09:40 — Поради щодо збереження капіталу: долар, євро чи гривневі депозити?
Пенсіонери стали головним дефіцитним ресурсом на заводах. Ласкаво просимо в реальність українського ринку праці 2026 року. Поки Держстат звітує про красиві 30 тисяч середньої зарплати, ми розбираємося, що залишається в кишені чистими та чому будівництва стоять, поки всі хочуть бути модераторами чатів.
Таймкоди 00:20 — Середня зарплата в Україні: реальні цифри vs статистика 00:42 — Скільки отримують в IT та освіті? 01:30 — Скільки держава забирає із зарплат? 02:15 — Чому бізнес готовий платити більше за робочі руки? 03:05 — Топ найбільш високооплачувальних професій 2026 року 04:12 — Чому вчителі та лікарі масово йдуть із професії? 06:10 — Чому старість в Україні — це не про відпочинок? 08:15 — Майбутнє ринку праці та соціальні виклики
Україна на порозі вступу до SEPA (Єдиної зони платежів у євро). Це означає миттєві та дешеві перекази з Європи, але водночас — нові правила гри для банків та клієнтів. Чи справді створюється "тотальний реєстр" і чи варто боятися за свої сейфи та залишки на картках? Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ГЛОБУС БАНКУ Сергій Мамедов розбирає скелет законопроєкту №14327-д. Ви дізнаєтесь чому перекази в євро стануть такими ж простими, як поповнення мобільного. А також яку саме інформацію бачитиме держава у вашому банкінгу?
Таймкоди 00:00 — Про законопроєкт №11432 00:44 — Що таке SEPA і чому це важливо для звичайних українців? 01:25 — Переваги для бізнесу 02:10 — Реформа банківського нагляду 03:05 — Нові вимоги до капіталу банків 04:18 — Прозорість структури власності банків та боротьба з «брудними» грошима 05:36 — Диджиталізація платежів 06:50 — Захист прав споживачів фінпослуг за стандартами Євросоюзу 08:12 — Вплив інтеграції на кредитні ставки та доступність позик 09:35 — Кібербезпека та стійкість фінансової системи під час війни 10:58 — Боротьба з корупцією через фінансовий моніторинг 12:20 — Чому SEPA — це не фінальна точка, а початок великого шляху?
Травень виходить на фінішну пряму, а разом із ним і валютний ринок. Чому імпортери пального влаштували «валютне полювання», як на обмінники тисне ситуація навколо Ормузької протоки та чи варто бігти купувати долари прямо зараз? Свіжий прогноз від банкіра ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового на період з 18 по 24 травня 2026 року.
Таймкоди 00:00 — Чого чекати від валютного ринку наприкінці місяця 00:43 — Чому попит на валюту зараз перевищує пропозицію? 02:02 — Про ситуацію в касах банків та обмінниках 03:06 — Що буде з євро та доларом? 04:47 — Спреди в обмінниках 06:47 — Як часто переписуватимуть цінники? 07:27 — Поради щодо управління заощадженнями наприкінці травня
Національний банк України ухвалив стратегічне рішення — облікова ставка залишається на рівні 15%. Що це означає для звичайних українців, чому банки запускають нові акції за гривневими вкладами до 17,5% річних і чи втримає НБУ долар у прогнозованих межах на початку літа? Голова правління ГЛОБУС БАНКУ та віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов аналізує головні тренди фінансового ринку пояснить усе простими словами.
Таймкоди 00:00 — Підсумки фінансового ринку та аналіз попередніх прогнозів 00:18 — Рішення Національного банку: Збереження облікової ставки на рівні 15% 00:32 — Як рішення регулятора безпосередньо впливає на дохідність банківських депозитів? 02:10 — Прогноз ставок за депозитами на кінець весни та початок літа 02:34 — Базовий прогноз від Глобус Банку 02:42 — Чого чекати від курсу євро та які зовнішні чинники на нього впливатимуть?