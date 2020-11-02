Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Суб 29 сер, 2020 21:13
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
Додано: Пон 07 вер, 2020 10:06
Re: сертификаты торговца, хранителя в аренду
Возьму в долгосрочную аренду сертификат КУА.
Официальное трудоустройство по основному месту работы или совместительство.
(067)404-97-16
Додано: Пон 07 вер, 2020 11:21
Здам в оренду сертифікат
Сдам в аренду сертификаты руководителя страховой компании и финансового мониторинга 095-461-05-16 Алена
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:49
Сдам в аренду сертификат бухгалтера Финансовой компании
Сдам в аренду сертификат бухгалтера Финансовой компании.
тел.: 096 376 05 70
Андрей
Додано: Нед 13 вер, 2020 21:04
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда
Cдам в аренду сертификат директора ломбарда и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2021 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:25
Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ
Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ - до 21.06.2021. Будет продлен. По совместительству. В фин учреждении не работаю. Тел. 050 7714171
Додано: Суб 10 жов, 2020 00:11
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до июня 2022 года. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:01
Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ
Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ. В профучасниках фондового рынка не работаю. Есть основное место работы (не в профучастнике).
Сертификат действует до марта 2021 года.
098 092-12-39 Елена
Додано: Чет 29 жов, 2020 22:57
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании
Сдам в аренду сертификат директора финансовой компании и сертификат по финансовому мониторингу. Дуйствуют до 2020 года.
Тел: 096-376-05-70
Андрей
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:01
Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ
Сдам в аренду сертификат торговца ЦБ. В профучасниках фондового рынка не работаю. Есть основное место работы (не в профучастнике).
Сертификат действует до 26.09.2022
0950723915
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