сертификаты торговца, хранителя в аренду

Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до 09.23
Стаж на фондовом рынке более 5 лет.
0975027978
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Пон 07 чер, 2021 11:13
Сдам в аренду сертификат
Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до 09.23
Стаж на фондовом рынке более 5 лет.
0975027978
Додано: Вів 15 чер, 2021 10:14
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА по управлению активами
срок действия до 2024 года.
В проф. участнике не числюсь
контакты в профиле
Додано: Сер 08 вер, 2021 17:52
Сертификат торговца в аренду
Сдам сертификат торговца в аренду. В профучастнике не работаю, не числюсь. Нарушений нет. Стаж более 3-х лет (по сертификату). Действителен до 26.11.2023.
Email: [] userdm [] i.ua [] (всё вместе без скобок)
Додано: Чет 23 вер, 2021 15:24
Сдам в аренду сертификат торговца
Сдам в аренду сертификат ТЦБ, действителен до 23.05.22, Стаж на ФР более 12 лет. По совместительству. Алексей, тел. 0505461963
Додано: Чет 23 вер, 2021 19:17
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
Додано: Пон 27 вер, 2021 09:41
Сдам сертифікат по депозитарній діяльності
Сдам сертифікат по депозитарній діяльності. Строк дії до 31.05.2022 року. Стаж роботи на ФР 13 років.Тел. 066 183 78 04.Cвітлана
Додано: Чет 11 лис, 2021 11:17
Сдам в аренду сертификат Торговца ЦБ
Сдам в аренду сертификат Торговца ЦБ.
На основное место работы.
Срок действия сертификата до 24.09.2023.
Стаж работы на ФР 15 лет.
Тел.: 067 795 79 05
Анна, г. Киев.
Додано: Вів 23 лис, 2021 08:26
Сдам сертификат ТЦБ
Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
Додано: Сер 15 гру, 2021 16:04
Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка
Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка
Андрей
тел: 096 376 05 70
Додано: Сер 12 січ, 2022 10:29
Сдам в аренду сертификат КУА
Сдам в аренду сертификат КУА. Опыт работы на фондовом рынке- 18 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
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