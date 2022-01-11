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сертификаты торговца,
хранителя в аренду

сертификаты торговца, хранителя в аренду
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 11:13

Сдам в аренду сертификат

Сдам в аренду сертификат КУА. Действует до 09.23
Стаж на фондовом рынке более 5 лет.
0975027978
asazonov82
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Повідомлень: 1
З нами з: 07.06.21
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 10:14

Сдам в аренду сертификат КУА

Сдам в аренду сертификат КУА по управлению активами
срок действия до 2024 года.
В проф. участнике не числюсь
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060406aa
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.06.21
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 17:52

Сертификат торговца в аренду

Сдам сертификат торговца в аренду. В профучастнике не работаю, не числюсь. Нарушений нет. Стаж более 3-х лет (по сертификату). Действителен до 26.11.2023.

Email: [] userdm [] i.ua [] (всё вместе без скобок)
GTS
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Повідомлень: 535
З нами з: 27.10.10
Подякував: 113 раз.
Подякували: 230 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 15:24

Сдам в аренду сертификат торговца

Сдам в аренду сертификат ТЦБ, действителен до 23.05.22, Стаж на ФР более 12 лет. По совместительству. Алексей, тел. 0505461963
alexn777
 
Повідомлень: 3
З нами з: 01.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 19:17

Сдам в аренду сертификат КУА

Сдам в аренду сертификат КУА. Опыт работы на фондовом рынке- 17 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 9
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:41

Сдам сертифікат по депозитарній діяльності

Сдам сертифікат по депозитарній діяльності. Строк дії до 31.05.2022 року. Стаж роботи на ФР 13 років.Тел. 066 183 78 04.Cвітлана
Svet777
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:17

Сдам в аренду сертификат Торговца ЦБ

Сдам в аренду сертификат Торговца ЦБ.
На основное место работы.
Срок действия сертификата до 24.09.2023.
Стаж работы на ФР 15 лет.
Тел.: 067 795 79 05
Анна, г. Киев.
Gruzdeva
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 08:26

Сдам сертификат ТЦБ

Сдам сертификат ТЦБ. Опыт работы на фондовом рынке 17 лет. Не работаю в профучасниках фондового рынка.
Тел.: 096 376 05 70
andrey17
 
Повідомлень: 9
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:04

Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка

Сдам в аренду сертификат бухгалтера фондового рынка
Андрей
тел: 096 376 05 70
andrey17
 
Повідомлень: 9
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 10:29

Сдам в аренду сертификат КУА

Сдам в аренду сертификат КУА. Опыт работы на фондовом рынке- 18 лет.
тел.:096 376 05 70
Андрей.
andrey17
 
Повідомлень: 9
З нами з: 11.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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