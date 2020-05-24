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Хвилюєшся за
себе та близьких?

Хвилюєшся за себе та близьких?
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:22

Хвилюєшся за себе та близьких?

Страхування від коронавірусу від 150 грн за півроку. Виплати під час COVID-19 до 50 тисяч гривень.

Більш детально:
Страхування від коронавірусу

Будьте здорові та не піддавайтесь паніці!
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 14:40

Ірина_

везде столько раз сказали "не поддавайтесь панике", что так и тянет поддаться панике :D
pavelviktorov
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 18:53

Re: Хвилюєшся за себе та близьких?

Ну почему паника, это вполне нормальный вид страховку, а страховщики просто открыли для себя еще одну нишу. Может она им даже какую-то денежку принесет, потому что коронавирус от нас еще долго не уйдет, если вообще не будет жить с нами.
Laven
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