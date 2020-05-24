Більш детально:
Будьте здорові та не піддавайтесь паніці!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 17 кві, 2020 12:22
Хвилюєшся за себе та близьких?
Страхування від коронавірусу від 150 грн за півроку. Виплати під час COVID-19 до 50 тисяч гривень.
Більш детально:
Будьте здорові та не піддавайтесь паніці!
Додано: П'ят 01 тра, 2020 14:40
Ірина_
везде столько раз сказали "не поддавайтесь панике", что так и тянет поддаться панике
Додано: Нед 24 тра, 2020 18:53
Re: Хвилюєшся за себе та близьких?
Ну почему паника, это вполне нормальный вид страховку, а страховщики просто открыли для себя еще одну нишу. Может она им даже какую-то денежку принесет, потому что коронавирус от нас еще долго не уйдет, если вообще не будет жить с нами.
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