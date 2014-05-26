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Рашизм во всей красе

Рашизм во всей красе
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:57

Пробился на сайт-близнец того, с которого раннее приведены ссылки (похоже, один ФСБшник делал), спросил, зачем прикрываетесь христианством, если вы варвары? Они, в принципе, ничего против не имеют, сказали, что варвары - классные чуваки, потому что они разрушили Рим! Другой прямо пишет, что он не христианин, при этом, кто он, не говорит, атеистом тоже себя не называет, язычник какой-то что ли. Варвар, одним словом.
Вобщем, ребята, мы в беде, окружены 142 миллионами варваров! Здесь нужна всеобщая мобилизация, всеобщий призыв, милитаризация, военное положение и военные рельсы, иначе нам конец!
hxbbgaf
 
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