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Рашизм во всей красе

Рашизм во всей красе
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:57

Пробился на сайт-близнец того, с которого раннее приведены ссылки (похоже, один ФСБшник делал), спросил, зачем прикрываетесь христианством, если вы варвары? Они, в принципе, ничего против не имеют, сказали, что варвары - классные чуваки, потому что они разрушили Рим! Другой прямо пишет, что он не христианин, при этом, кто он, не говорит, атеистом тоже себя не называет, язычник какой-то что ли. Варвар, одним словом.
Вобщем, ребята, мы в беде, окружены 142 миллионами варваров! Здесь нужна всеобщая мобилизация, всеобщий призыв, милитаризация, военное положение и военные рельсы, иначе нам конец!
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 08:51

И это позиция их власти, потому что среди этих писак на ФСБшных форумах (остальные форумы они давно позакрывали) большая часть ботов! И хоть ты им кол на голове теши, все равно ихтамнет даже после таких видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Dd_ZdeOUf0Y
https://www.youtube.com/watch?v=ud92KyxDXfQ
https://www.youtube.com/watch?v=oAolxLUOsKk
https://www.youtube.com/watch?v=MqcFHcrpcWg
Все равно мы сбили самолет, когда доказано, что он был сбит буком, когда нашли и отследили тот бук и экипаж, когда произошло это над оккупированной территорией, когда они радовались, что сбили "птичку", когда все видели след в небе от этого бука, и т.д. и т.п.
Все равно мы обстреляли остановку на Боссе и до сих пор обстреливаем Донецк с миномета, когда миномет бьет на 4 км, а ВСУ за 20. Они поставили там памятник и написали, что это был обстрел ВСУ и каждый год проводят помпезные пропагандистские мероприятия.
И обязательно будет гробовое молчание в ответ на вот эту ссылку (официальный отчет ОБСЕ, откуда стреляли по Мариуполю, когда убили 32 мирных человека):
https://www.osce.org/ukraine-smm/136061
По поводу гали пышняк вы услышите, что "если этого никто больше не видел, это еще не значит, что этого не было", а по поводу маши ципко по всем центральным телеканалам, а также наложения падения Протона на Макеевку каналом мин. обороны рфии "звезда" и других берехунов и фейков вы просто получите в ответ опять гробовое молчание - проколы обсуждать не принято.
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 10:06

Еще как-то была у них темка массовой радости - как они "отжали" у нас вышки. В ответ на мой резонный вопрос, как же ж так, эти вышки за счет бюджета Украины покупались (их ставленник коррупционер бойко даже переплатил за них почти вдвое), не говоря о том, что и сам газ украинский (там и неконституционным псевдореферендумом под дулами автоматов не прикроешься - море не может голосовать), вас что мама не учила в детстве не брать чужое, или у вас мало газа и замерзаете зимой (первая в мире страна по добыче газа), они меня забанили, при том тогда пока только на той ветке! "Вам запрещено комментировать эту статью".
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 00:26

Белорусы в смертельных объятиях коцабских варваров 21-го века...
Коцабы на шовинистском фсбшном сайтеце уже похлопали бацьку по плечу за смену риторики и возвращение наемников военных преступников, но от идеи избавиться от него и захватить Беларусь не отказались.
Иванова Маша Санкт-Петербург
Вчера в 20:09
..на самом деле - противно, подлость простить нельзя...

Типа обиделись, не забудем не простим.
Custos
Вчера в 21:36
Санкт-Петербург
Представьте себе, что преступник захватил вашего ребёнка в заложники и готов его отпустить, если также дадите ему беспрепятственно уйти.

В роли ребенка, как я понимаю, Беларусь, и они уже считают этого ребенка своей собственностью и при сдаче страны готовы обещать бацьке сохранить жизнь.
З.Ы. Ан, нет. Похоже, речь о вагнеровцах. Еще мельче. Значит, торг шел только за эти 3 десятка садюг наемников военных преступников, а с оккупацией Беларуси уже все решено и бацька тут не помеха, вопрос был только в том, сохранить ему жизнь или зверски убить и его и Колю, если он не отдаст тех подонков и он выторговал жизнь и Мавр может уходить?
Custos
Вчера в 21:36
На месте руковолятлов силовиков я бы сейчас договаривался с Шойгу.

Ну, тут и комментировать нечего...
Уже не остается сомнений, что и людей лупасят рашистские мусора-оккупанты, тем более, уже и шевроны засветились.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 00:10

Опять пробивают дно.
Сегодня в 23:45
Брянск
50 лет
А если Лукашенко завиляет , то убить Коленьку ?Зачем вам вообще Лукашенко ?
он уже отработанный материал, необходимо думать что дальше делать .
Все что с ним связано это тут же превращается в дерьмо., и человек на которого он укажет не наберет и пары процентов.

Тем временем бацька, кажется, поплыл. Отводит войска из Витебска. Все становится ясно. Сдает страну путлеру и готовится в ростов?
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 00:18

Опять очередные шедевры. Один чувак ФСБшный надеется, что удастся захватить полностью области, другой пишет, что мы развалимся, и тогда уже подбирать, 3-й, что нападать надо весной, 4-й, что уже сейчас. Называется, стройте воздушные замки и питайте иллюзии о мире.
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  #<12
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